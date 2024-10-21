Общество

«Стрит-ритейл» – старый сказ на новый лад

Общество 21.10.2024 15:00
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21.10.2024 15:00


Деньги мало заработать, их надо и сохранить. Одним из способов можно считать покупку коммерческой недвижимости. Квадратные метры можно сдать в аренду или открыть свой бизнес. Особенно, если речь заходит о Москве.
Торговцы издавна обустраивали для продажи товаров целые улицы. Эта традиция сохранилась и сейчас. Застройщики еще на этапе проектирования оставляют первые этажи новостроек под коммерческую недвижимость — магазины, салоны красоты, кафе и пр. Однако всегда возникает вопрос, какой район предоставляет больше возможностей? Если речь идет о столице, то перевес будет, скорее всего, на стороне Новой Москвы: в ней активно строятся жилые дома, социальные объекты и офисные здания. Здесь уже много людей, и с каждым годом их число увеличивается, а значит, обеспечивается спрос на товары и услуги.

По словам заместителя коммерческого директора ГК «А101» по коммерческой недвижимости Оксаны Моисеевой, 45% жителей районов Новой Москвы, застроенных Группой, не покидают их в дневное время. Ведь после пандемии привычки людей заметно изменились. Необходимость «выезжать в город» уже не воспринимается как само собой разумеющееся. Житель района ищет удовлетворение потребностей рядом с домом — там, где он живет.
Место для роста
Один из ведущих застройщиков Новой Москвы ГК «А101» предлагает коммерческую недвижимость разного формата. Помещения подойдут как для инвестиционной покупки с последующей сдачей в аренду, так и для развития собственного бизнеса.
В Новой Москве по сравнению со старыми районами столицы пока еще низкий уровень бизнес-конкуренции. Это позволяет обслуживать большее число покупателей и нарабатывать клиентскую базу.

Кто будет вашим клиентом? Чтобы понять это, нужно в первую очередь смотреть на интенсивность пешеходного трафика. Этот показатель помогает выбрать место с наиболее высокой конверсией. Другими словами, локацию, куда будут чаще заходить и приобретать товары.
Существуют платные сервисы, с помощью которых можно проанализировать параметры «проходимости», определить количество жителей, проживающих рядом с интересующим местом. Но не стоит спешить и заказывать индивидуальный анализ. Многие застройщики бесплатно предоставляют эту информацию. На официальном сайте ГК «А101» в разделе «Коммерческая недвижимость» размещена карта трафика районов Новой Москвы. Сервис включает в себя разнообразные данные. В том числе геоаналитику имеющейся в районе инфраструктуры, анализ конкурентной среды, оценку рентабельности. 
Здесь можно выбрать объект и посмотреть, сколько помещений доступно для покупки или аренды, узнать их площадь и средний трафик. Например, сейчас в жилом районе «Прокшино» доступно 52 помещения площадью 18,1 - 1365,2 м² со средним трафиком от 547 чел/день. 

Второй критерий при выборе локации — транспортное расположение объекта: близость к станциям метро, остановкам общественного транспорта, автомагистралям. Это позволяет быть на виду не только у пешеходов, но и у проезжающих.
Особняком здесь стоят пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Для такого бизнеса подойдут помещения даже в местах с небольшой проходимостью. Люди и так легко их найдут через онлайн-карты или мобильные приложения маркетплейсов. Более того, низкая проходимость в данном случае играет на руку предпринимателям: аренда таких помещений обходится заметно дешевле. Как показывает практика, вскоре после появления ПВЗ ситуация меняется, поскольку эти пункты способны оживить даже самые неудобные локации. ПВЗ — один из самых перспективных на сегодняшний день бизнесов в стрит-ритейле: они открываются в числе первых и быстро начинают зарабатывать.
В партнерстве
Также нужно учесть, насколько будущий партнер-застройщик заинтересован в развитии инфраструктуры своего района и в росте вашего бизнеса, будет ли он оказывать какую-либо помощь. Если уж мы заговорили о ГК «А101», то этот девелопер создает комфортную среду взаимодействия как для покупателей, так и для предпринимателей, предоставляет бесплатные меры поддержки для собственников и арендаторов коммерческой недвижимости на территории своих жилых комплексов. Немаловажно, что Группа берет в управление техническое обслуживание помещений, что уменьшает нагрузку на расходную часть бюджета предпринимателя.

Кроме того, в ГК «А101» разработана программа лояльности А101.GIFT, дающая возможность всем жителям районов «А101» получать уникальные привилегии от партнеров, то есть знаковых магазинов и сервисов. Присоединиться к этой программе может любой розничный бизнес. Девелопер при этом также предлагает бесплатное размещение информации об услугах своих бизнес-клиентов.
Как показывает история, торговля была и будет актуальна всегда. Задача предпринимателя — выгодно войти в сферу стрит-ритейла. И Новая Москва предлагает множество возможностей тем, кто хочет начать свой бизнес или расширить существующий. Близость к «старой» Москве, развитая инфраструктура, невысокая конкуренция, гибкие условия аренды – все эти преимущества дают основания считать, что стрит-ритейл в Новой Москве перспективен и выгоден для предпринимателей.
Справка:
Термин «стрит-ритейл» (от англ. streetretail — «уличная торговля») появился в России недавно. Обозначает коммерческие площадки в жилых домах на первом этаже, у которых есть собственный вход.
Реклама. ООО «А101», ИНН 7704810149, erid:F7NfYUJCUneP31ae8M2Z  

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