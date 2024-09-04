Общество 04.09.2024 13:51
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04.09.2024 13:51
Об итогах личного приема граждан уполномоченным по правам человека Волгоградской области Валерием Ростовщиковым, проведенного совместно с прокуратурой Волгоградской области в Среднеахтубинском районе, отчитались в аппарате омбудсмена. Жалобы граждан, отметили в пресс-службе уполномоченного, касались различных сфер жизнедеятельности. В частности, жители поселка Колхозная Ахтуба высказали претензии в связи с нестабильным обеспечением электроэнергией населенного пункта, что негативно сказывается на бытовых условиях проживания.
А садоводы СНТ «Лебяжья Поляна» потеряли покой из-за деятельности развлекательного клуба «Поляна».
Учащиеся ФГАОУВО «Волгоградский государственный университет», проживающие в Краснослободске, пожаловались на проблемы с работой маршрутки № 174, на которой они добираются на учебу.
На прием пришли также несколько членов семей военнослужащих, числящихся без вести пропавшими при выполнении боевых задач в зоне СВО в Украине, с просьбой оказать правовое содействие в установлении судьбы близких.
Все обращения граждан и омбудсменом, и прокуратурой «поставлены на карандаш», заверили в аппарате уполномоченного.
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