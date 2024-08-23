Останки 1,3 тыс. советских солдат перезахоронили в Россошках под Волгоградом

Сегодня, 23 августа, на Россошинском военно-мемориальном кладбище в Городищенском районе перезахоронили останки 1361 защитника Сталинграда, сообщили V102.RU в Волгоградской областной думе.
Церемония перезахоронения павших в Сталинградской битве воинов прошла со всеми воинскими почестями. Память солдат и офицеров, которые не вернулись с полей сражений, почтили минутой молчания, а потом в их честь прозвучал оружейный залп.
Останки советских бойцов были обнаружены в ходе поисковых экспедиций «Вахты Памяти-2024». Удалось установить имена 27 героев.
Фото: Волгоградской облдумы