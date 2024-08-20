Город в Волгоградской области остался на 3 дня без горячей воды

Общество 20.08.2024 08:15
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20.08.2024 08:15
Сегодня, 20 августа, в Волжском отключили горячую воду. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, это связано с проведением на теплосетях плановых гидравлических испытаний в рамках подготовки города к отопительному сезону.
Горячая вода появится в кранах лишь к 17.00 ч. 23 августа.
Жителей Волжского призвали при обнаружении течи и размыва грунта или провалов в дорожном покрытии ни в коем случае не подходить к опасным местам и сообщать о подобных происшествиях по телефону 88443-55-05-41.
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