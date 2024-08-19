Жара до +40 на солнце вернется в Волгоградскую область под конец лета





В Волгоградской области к середине недели снова ожидается изнуряющая жара. Столбики уличных термометров, по прогнозам синоптиков, дотянутся в отдельных районах до +38 градусов в тени, на солнце отметки перевалят за 40.

Медленно, но верно, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, повышаться температура будет до среды. Именно в середине рабочей недели ожидаются максимальные температурные значения.

– Во вторник, 20 августа, осадков в Волгоградской области не ожидается. Днем воздух в регионе прогреется до +30...+35 градусов, – сообщают волгоградские специалисты. – В ночь на среду также без существенных осадков. В ночные часы – до +23 градусов, днем местами в Волгоградской области 21 августа – до +38 градусов.

Остудят регион кратковременные дожди и грозы, которые прогнозируют на 22-е число. В четверг по региону ожидают не более 33 градусов жары, а в среднем – комфортные +28 – +30 градусов.