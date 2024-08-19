Волгоградцы передали детям ЛНР 180 наборов первоклассника

Будущие первоклассники, проживающие на территории Станично-Луганского района ЛНР, накануне 1 Сентября получили наборы первоклассника. Такой подарок, сообщает ИА «Высота 102», ребятишкам из подшефного для Волгоградской области района передали благотворители через региональное отделение Российского детского фонда (РДФ).

– В общей сложности наборы получили 180 детей из Луганской Народной Республики, – рассказали в реготделении Детфонда. – Канцтовары и школьные портфели в подшефный для Волгоградской области Станично-Луганский район доставлены благотворительной организацией в рамках целевой программы «Помощь Донбассу». В каждый набор входит 20 наименований канцтоваров: тетради, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования, краски, картон, клей и т.д. Подарки от Детфонда педагоги уже вручили детям и передали им от жителей Волгоградской области доброе напутствие в преддверии 1 Сентября.

Ранее, в мае 2024 года, 12 семей из Станично-Луганского района получили купленные за счет волгоградских благотворителей жизненно важные предметы быта и технику – холодильники, газовые плиты, электрочайники, ноутбуки, посуду, постельное белье и др.

Фото: Волгоградское отделение РДФ

Реквизиты Волгоградского отделения Детского фонда для оказания благотворительной помощи.