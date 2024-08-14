В Волгограде узбека лишили купленного за 50 тыс. рублей отцовства

Тракторозаводский районный суд Волгограда аннулировал акт об установлении отцовства гражданином Узбекистана, который благодаря этому получил вид на жительство в России, передает V102.RU.

По данным районного суда, с таким требованием обратился прокурор Тракторозаводсткого района, так как было установлено, что иностранец стал отцом фиктивно.

Ему помог местный житель, который в июне 2022 года стал за денежное вознаграждение оказывать содействие иностранцам в приобретении вида на жительство через фиктивное отцовство. Он нашел женщину с двумя несовершеннолетними детьми, отцовство в отношении которых не было установлено. Волгоградка согласилась за 50 тысяч рублей оформить узбека отцом своего ребенка. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.