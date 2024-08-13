Достаем одеяла? В Волгоградской области ночью похолодает до +8

Завтра, 14 августа, в регионе будет довольно ветрено – прогнозируют порывы от 9 до 14 метров в секунду. Северо-западный ветер задержится в области на несколько дней. В среду местами может пройти кратковременный дождь, но в последующие дни до пятницы, 16 августа, осадков не обещают.
Общество 13.08.2024 21:37
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13.08.2024 21:37
Завтра, 14 августа, в регионе будет довольно ветрено – прогнозируют порывы от 9 до 14 метров в секунду. Северо-западный ветер задержится в области на несколько дней. В среду местами может пройти кратковременный дождь, но в последующие дни до пятницы, 16 августа, осадков не обещают.
В некоторых районах Волгоградской области ночные температуры в ближайшие несколько суток могут опуститься до +8 градусов. Такой прогноз выдал Волгоградский ЦГМС, передает V102.RU.В большинстве же районов ночи будут чуть теплее – от +11 до +16, а в Волгограде – от +13 до +15 градусов. Днем в регионе столбик термометра поднимется не выше 28 градусов, а местами будет всего +21. В областном центре ожидается от +25 до +28.
Завтра, 14 августа, в регионе будет довольно ветрено – прогнозируют порывы от 9 до 14 метров в секунду. Северо-западный ветер задержится в области на несколько дней. В среду местами может пройти кратковременный дождь, но в последующие дни до пятницы, 16 августа, осадков не обещают.
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