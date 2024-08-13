В районном посёлке Иловля Волгоградской области местные власти совместно с правоохранителями провели повторную встречу с жителями после недавнего конфликта. Как сообщил глава района Иван Гель, также поздно вечером 12 августа состоялось общение с главами цыганских семей.

Подробности встреч, которые проходили в местном концертном зале, Гель не раскрывает. По его словам, все озвученные иловлинцами вопросы были взяты на карандаш.

- Мы внимательно выслушали все вопросы жителей. После собрания совместно с руководителями правоохранительных органов района проведено совещание, на котором поставлены задачи для решения озвученных гражданами вопросов, разработан алгоритм действий, направленных на их разрешение, - сообщил глава района.

Он также добавил, что в 22:00 пообщался с главами семей цыганской общины. О чем шла речь с цыганами, также не сообщается.

Напомним, инцидент с вторжением цыган в частный дом многодетной семьи в Иловле произошёл в ночь с 7 на 8 августа. Представители цыганской общины в ходе конфликта применили насилие в отношении полицейских, прибывших на место происшествия. Один из зачинщиков был задержан на следующее утро. Органами СУ СКР возбуждено уголовное дело.

Фото: Иван Гель / t.me