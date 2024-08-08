На экстрим-аттракционе «Седьмое небо» в Волгограде катают 36 мешков с песком

В ЦПКиО Волгограда началась сертификация одного из самых высотных аттракционов в ЮФО «Седьмое небо». Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, техническое освидетельствование экстрим-аттракциона проводят сотрудники специализированной компании из Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе, напомним, компания из Китая совместно с сотрудниками парка впервые запустили посадочные модули аттракциона «Седьмое небо». Тестирование аттракциона продолжается, в том числе и с использованием груза.

- Для этого в посадочные места были загружены 36 мешков с песком общим весом более 1,5 тонн. Кроме того, на площадке будущей активности отрабатываются внештатные ситуации – эксплуатация аттракциона при отключении электроэнергии, при неблагоприятных погодных условиях и др., - рассказали в ЦПКиО.

Первых посетителей «Седьмое небо» сможет принять только после того, как получит сертификат, подтверждающий соответствие объекта государственным стандартам безопасности и качества и свидетельство о государственной регистрации.

На 55-метровой конструкции в целях безопасности установлен молниеотвод. Аттракцион будет постепенно по часовой стрелке поднимать посетителей на высоту около 40 метров.

Фото: ЦПКиО