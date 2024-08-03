Общество

В ЦПКиО Волгограда китайцы опробовали экстрим-аттракцион «Седьмое небо»

Общество 03.08.2024 19:05
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03.08.2024 19:05


Сегодня, 3 августа,  компания  из Китая совместно с сотрудниками парка впервые запустили посадочные модули аттракциона «Седьмое небо». После многоэтапного тестирования, в том числе с использованием груза, экстрим-объект пройдет процедуру сертификации, рассказали V102.RU в администрации ЦПКиО.  
Ранее на площадке  завершился монтаж 55-метровой опорной конструкции с молниеотводом и двойными посадочными модулями для посетителей. Контроль за процессом и непосредственно сборку элементов осуществляла компания-изготовитель из Китая. На последнем этапе специалистам предстоит оборудовать вечернюю подсветку – данные работы начнутся уже в ближайшее время.   
«Седьмое небо» - один из самых высотных аттракционов в ЮФО. Во время сеанса гости парка будут постепенно подниматься на высоту около 40 метров и парить в небе по часовой стрелке.
Еще два высотных аттракциона, напомним,  появятся в ЦПКиО в следующем сезоне.
Фото администрации ЦПКиО

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