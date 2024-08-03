



Сегодня, 3 августа, компания из Китая совместно с сотрудниками парка впервые запустили посадочные модули аттракциона «Седьмое небо». После многоэтапного тестирования, в том числе с использованием груза, экстрим-объект пройдет процедуру сертификации, рассказали V102.RU в администрации ЦПКиО. Сегодня, 3 августа, компания из Китая совместно с сотрудниками парка впервые запустили посадочные модули аттракциона «Седьмое небо». После многоэтапного тестирования, в том числе с использованием груза, экстрим-объект пройдет процедуру сертификации, рассказали V102.RU в администрации ЦПКиО.

Ранее на площадке завершился монтаж 55-метровой опорной конструкции с молниеотводом и двойными посадочными модулями для посетителей. Контроль за процессом и непосредственно сборку элементов осуществляла компания-изготовитель из Китая. На последнем этапе специалистам предстоит оборудовать вечернюю подсветку – данные работы начнутся уже в ближайшее время.«Седьмое небо» - один из самых высотных аттракционов в ЮФО. Во время сеанса гости парка будут постепенно подниматься на высоту около 40 метров и парить в небе по часовой стрелке.Еще два высотных аттракциона, напомним, появятся в ЦПКиО в следующем сезоне.