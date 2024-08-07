В Волгограде на ул. Калинина возобновили движение

В Волгограде на ул. Калинина в Ворошиловском районе завершились восстановительные работы на водоводе. Как сообщает ИА «Высота 102», движение транспорта возобновлено в прежнем режиме.

– Бригада специалистов оперативно произвела обратную засыпку котлована. В ближайшее время будет восстановлено асфальтобетонное покрытие приезжей части, – сообщают в «Концессиях водоснабжения».

Напомним, что авария произошла на водоводе днем 7 августа. На время проведения работ движение транспорта было временно ограничено.