Общество

В Волгограде на ул. Калинина возобновили движение

Общество 07.08.2024 18:28
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07.08.2024 18:28


В Волгограде на ул. Калинина в Ворошиловском районе завершились восстановительные работы на водоводе. Как сообщает ИА «Высота 102», движение транспорта возобновлено в прежнем режиме. 

Бригада специалистов оперативно произвела обратную засыпку котлована. В ближайшее время будет восстановлено асфальтобетонное покрытие приезжей части, – сообщают в «Концессиях водоснабжения». 

Напомним, что авария произошла на водоводе днем 7 августа. На время проведения работ движение транспорта было временно ограничено. 

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