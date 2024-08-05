Тело утопленницы с рублеными ранами извлекли из Волго-Донского канала

В Светлоярском районе Волгоградской области накануне в шлюзе № 4 обнаружили труп 50-летней женщины с рублеными ранами, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.
— На теле зафиксировали множество повреждений. Скорее всего, труп затянуло под винты проходящего судна, — рассказал источник. — Ранее женщина отдыхала на турбазе «Березовые дали», расположенной в поселке 19 Партсъезда в Красноармейском районе. Очевидцы утверждают, что она вечером субботы, будучи подшофе, зашла в воду освежиться и стала тонуть. Никто из окружающих, увы, ничем не смог ей помочь.
В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что по данному факту организована процессуальная проверка.
Напомним, в Городищенском районе Волгоградской области из пруда достали тело утопленника.
Фото: архив ИА «Высота 102»