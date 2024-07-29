



29 и 30 июля Волгоградская область вновь окажется во власти непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренное предупреждение МЧС России, волгоградцев ожидают ливни, град и штормовой ветер.

- До конца суток 29 июля ночью и утром 30 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в сообщении спасателей.

Отметим, во время разгула стихии специалисты рекомендуют не подходить близко к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, не парковать машины под деревьями. Окна в жилых помещениях эксперты советуют держать закрытыми.