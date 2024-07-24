Центр Волгограда на два часа остался без света

Фото V102.RU
Общество 24.07.2024 12:32
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24.07.2024 12:32
Фото V102.RU
В Центральном районе Волгограда сегодня, 24 июля, в жилых домах и других зданиях на два часа пропадало электричество. На это время закрылись магазины. Как рассказали V102.RU читатели, отключения света затронули здания, расположенные по одну сторону проспекта Ленина в районе 7-ой Гвардейской. Причем на другой стороне магистрали свет был.
Волгоградцы жаловались, что не могут дозвониться в аварийные службы, чтобы узнать причину отключения электроэнергии, из-за перегрузки линии.В АО «ВМЭС» корреспонденту информагентства пояснили, что отключения электроэнергии носили плановый характер. А управляющие компании должны были уведомить об этом жителей. Но, вероятно, это сделали не все.
Фото V102.RU
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