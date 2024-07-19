Мора рыбы не избежать? Эксперт ВНИРО рассказал о причинах и опасностях цветения Волгоградского водохранилища

Жители Городищенского и Дубовского районов Волгоградской области, а также Волжского, бьют тревогу из-за цветения акватории Волгоградского водохранилища. В середине лета Волга здесь стала стремительно приобретать ядовито-зелёный оттенок, а 17-18 июля жители прибрежных населённых пунктов стали ощущать удушающий, зловонный запах. Редакция ИА «Высота 102» обратилась к учёным волгоградского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии с просьбой рассказать об опасностях, которые в себе таят происходящие с водохранилищем метаморфозы.

Рай для фитопланктона

По словам экспертов, необычной расцветкой и неприятным запахом Волгоградское водохранилище обязано фитопланктону.

- В связи с современным изменением планетарного климата и усиливающимся антропогенным влиянием на водные экосистемы наблюдается увеличение развития цианобактерий (синезеленых водорослей) – «цветение» воды. В результате этого наблюдается снижение качества воды и общая деградация водных экосистем. Наши сотрудники регулярно производят мониторинг состояния водных объектов на территории Волгоградской области. По результатам многолетних мониторинговых исследований на водохранилищах «цветение» воды является одним из характерных признаков таких водоемов. Это явление систематически происходит в летне-осенний период, особенно при прогреве воды выше 20°С. На сегодняшний день мы повсеместно наблюдаем вспышки цветения водорослей. Как правило, это происходит «залпово», поверхностный слой воды довольно быстро приобретает ярко-зелёный, а иногда и бирюзовый оттенок,– отметил заместитель руководителя волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Николай Куценко.

Нашествие сине-зелёной водоросли связано с системными процессами.

- Год от года из-за изменения климата количество теплых, солнечных дней увеличивается. В свою очередь, отмечается быстрый прогрев воды до высоких температур, в некоторых водоемах она достигает до 30°С. «Цветению» способствует сочетание ряда факторов: увеличение концентрации питательных веществ, температуры воды и интенсивности света, снижение проточности и т. п. К примеру, что у нас сейчас произошло в Волгоградском водохранилище? В регионе установилась довольно жаркая и, что не менее важно, безветренная погода. Перемешивание воды в таких условиях существенно ухудшается, из-за чего поверхностный слой прогревается значительно быстрее. Естественно, что такие условия – рай для микроводорослей,- добавил учёный.

Мора рыбы не избежать?

По информации эксперта, в настоящее время цветение Волгоградского водохранилища достигло одной средних отметок по шкале «цветения».

- Цветение Волги на этом участке я бы оценил как 2–3 стадию. При избытке продуктов распада органического вещества процессы фотосинтеза или насыщения воды кислородом снижаются. Разложение цианобактерий и активная деструкция могли привести к дефициту кислорода, - подчеркнул Николай Куценко.

Последнее обстоятельство вызывает у специалистов «ВолгоградНИРО» особенный интерес, так как может обернутся заморными явлениям.

- Сейчас наши сотрудники постоянно находятся в экспедициях, выполняя государственное задание. Они отслеживают в том числе состояние среды обитания рыб. Буквально несколько дней назад коллеги вернулись из поездки на водохранилища Волго-Донского судоходного канала. Специалистами был отмечен высокий уровень цветения Береславского водохранилища. Однако, на текущий момент гибели рыбы мы не фиксируем ни в одном из водохранилищ на территории Волгоградской области. Но, как я уже говорил, происходящие процессы развиваются довольно стремительно, и ситуация может усугубиться практически в любой момент. Держим происходящее на контроле,- добавил руководитель.

Однако учёные надеются, что до гибели обитателей водоёмов всё же не дойдёт.

- В ближайшее время Гидрометцентр прогнозирует небольшое похолодание и ливни. Как правило, такого рода перемены сопровождаются усилением ветра. Изменение погоды должно улучшить экологическую обстановку на водоемах, что в теории должно сбить цветение,- отметил эксперт.

А пить можно?

Естественно, употребление воды в сыром виде непосредственно из водоёма недопустимо и может привести к проблемам со здоровьем. При этом эксперт подчёркивает, что цветение воды едва ли способно существенно ухудшить качество водопроводной воды.

- Нужно понимать, что вода, которая идёт из кранов в наших домах, проходит многоуровневую очистку, что также гарантирует её безопасность,- уточнил учёный.

Неприятный запах, на который жалуются жители Городищенского и Дубовского районов, связан с выделением сероводорода.

- Мне сложно сказать, насколько сложившаяся ситуация с выделением сероводорода на Волгоградском водохранилище опасна для здоровья. Весь вопрос в концентрации. Едва ли на открытой местности она может достигнуть такого уровня, чтобы представлять опасность жителям близлежащих населённых пунктов. Однако окончательно прояснить происходящее всё же могли бы специалисты, занимающиеся изучением состояния атмосферного воздуха,- подчеркнул Николай Куценко.

Фото: Павел Мирошкин