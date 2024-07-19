Общество

Мэрия Волгограда требует от поставщика троллейбусов более 86 млн за просрочку доставки

Общество 19.07.2024 10:01
0
19.07.2024 10:01


Департамент городского хозяйства администрации Волгограда требует оштрафовать на 86,3 миллиона рублей поставщика троллейбусов ООО «Торговый дом «Транс-Альфа», сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области.

Как указано в исковом заявлении, ООО «Торговый дом «Транс-Альфа», с которым у департамента был заключен контракт на поставку троллейбусов для нужд МУП «Метроэлектротранс» Волгограда, нарушил сроки поставки 56 единиц техники. 

Согласно контракту, поставщик обязался поставить технику согласно графику, но в январе 2024 года из 56 единиц в Волгоград приехали только 36. Департаментом в адрес ответчика было направлено требование по надлежащему исполнению контракта, а позднее - и  претензия с расчетом пени за просрочку поставки товара. В полном объеме троллейбусы были получены лишь к 26 февраля. 

- По мнению истца, учитывая высокую социальную значимость контракта, поставка троллейбусов с нарушением срока повлекла отсутствие возможности эксплуатации муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, что негативно повлияло на уровень предоставляемых услуг населению Волгограда, а также фактически повлекло убытки транспортного предприятия, осуществляющего их эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе арбитража. 

До настоящего времени ответчиком так и не было принято никаких мер по урегулированию ситуации, что и стало причиной для обращения в суд. 

Напомним, закупка партии троллейбусов на автономном ходу обошлась бюджету более чем в 1,7 миллиарда рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.07.2024 12:48
Общество 19.07.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 12:35
Общество 19.07.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 12:25
Общество 19.07.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 11:47
Общество 19.07.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 11:02
Общество 19.07.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 10:30
Общество 19.07.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 10:18 Реклама
Общество 19.07.2024 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.07.2024 08:43
Общество 19.07.2024 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 08:26
Общество 19.07.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2024 08:14
Общество 19.07.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 21:59
Общество 18.07.2024 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 21:26
Общество 18.07.2024 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 20:33
Общество 18.07.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 19:13
Общество 18.07.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2024 18:01
Общество 18.07.2024 18:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электричкиСмотреть фотографии
12:35
Кровельный пирог: в парке Волгограда появятся травяные крышиСмотреть фотографии
12:25
Волгоградский аэропорт не затронул мировой компьютерный сбойСмотреть фотографии
12:13
Курортный ажиотаж всколыхнул инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на 3 часа задержали курортный поездСмотреть фотографии
11:39
Сотрудница ВТЗ победила в региональном конкурсе лучших наставниковСмотреть фотографии
11:02
Елена Исинбаева лишится места в комиссии МОКСмотреть фотографии
10:58
Никто из прохожих не помог: в Волжском камеры засняли жёсткий наезд «Лады» на пенсионеркуСмотреть фотографии
10:30
В Волжском разыскивают мужчину в черных шлепанцах и брюкахСмотреть фотографии
10:19
Болельщики и игроки «Ротора» обменялись подарками на открытой тренировкеСмотреть фотографии
10:18
Сергей Бурунов и Елена Летучая посетили производство в ВолжскомСмотреть фотографии
10:01
Мэрия Волгограда требует от поставщика троллейбусов более 86 млн за просрочку доставкиСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом разыскивают водителя иномарки, сбившего пенсионеркуСмотреть фотографии
08:43
В поселке Горьковский Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом главу района с обезвоженным городом ищут на конкурсеСмотреть фотографии
08:14
Под Волгоградом чиновники заверили жителей в безопасности червивой водыСмотреть фотографии
07:50
Чернокожих строителей и курьеров набирают в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:59
Волгограду пообещали два дня обильных дождейСмотреть фотографии
21:26
Облкомтруд объяснил, что ждет волгоградцев после реорганизации Центра занятостиСмотреть фотографии
21:03
Покусавшего сотрудников ГИБДД волгоградца оштрафовали на 10 тысячСмотреть фотографии
20:33
Строители случайно нарушили водоснабжение поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:11
Гандболистка «Динамо-Синары» покинула клуб из-за проблем со здоровьемСмотреть фотографии
19:50
В больнице Волгограда скончался выпавший из окна годовалый малышСмотреть фотографии
19:13
Память фронтовика и почетного гражданина Максима Загорулько увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:55
Клиента закладчиков осудили в Волгограде на 15 лет за убийственный поджогСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде заменили первый километр линии СТСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом огнеборцы ликвидировали крупное возгорание на площади 700 кв. метровСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде суд отправил под домашний арест подозреваемого по делу о взрыве на КНССмотреть фотографии
17:10
Под Волгоградом «Веста» снесла палатку с арбузами после ДТП с джипом: есть погибшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Душившей дочь блогеру Ахметовой отказали в восстановлении родительских правСмотреть фотографии
 