



Департамент городского хозяйства администрации Волгограда требует оштрафовать на 86,3 миллиона рублей поставщика троллейбусов ООО «Торговый дом «Транс-Альфа», сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области.

Как указано в исковом заявлении, ООО «Торговый дом «Транс-Альфа», с которым у департамента был заключен контракт на поставку троллейбусов для нужд МУП «Метроэлектротранс» Волгограда, нарушил сроки поставки 56 единиц техники.

Согласно контракту, поставщик обязался поставить технику согласно графику, но в январе 2024 года из 56 единиц в Волгоград приехали только 36. Департаментом в адрес ответчика было направлено требование по надлежащему исполнению контракта, а позднее - и претензия с расчетом пени за просрочку поставки товара. В полном объеме троллейбусы были получены лишь к 26 февраля.

- По мнению истца, учитывая высокую социальную значимость контракта, поставка троллейбусов с нарушением срока повлекла отсутствие возможности эксплуатации муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, что негативно повлияло на уровень предоставляемых услуг населению Волгограда, а также фактически повлекло убытки транспортного предприятия, осуществляющего их эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе арбитража.

До настоящего времени ответчиком так и не было принято никаких мер по урегулированию ситуации, что и стало причиной для обращения в суд.

Напомним, закупка партии троллейбусов на автономном ходу обошлась бюджету более чем в 1,7 миллиарда рублей.