Общество

В центре Волгограда снесут остатки торговой империи экс-депутата облдумы

Общество 18.07.2024 09:29
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18.07.2024 09:29


В Волгограде инициированы конкурсные процедуры на снос магазина «МАН». Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на демонтаж торгового павильона на улице Гоголя, 5 из бюджета города выделено 3 миллиона 125 тысяч рублей. Заказчиком работ выступило МБУ «Волгоградзеленхоз».
В мэрии пояснили, что решению о сносе сооружения предшествовали длительные судебные разбирательства, в итоге которых арбитражный суд Волгоградской области и последующие судебные инстанции признали сооружение незаконным. 
После вступления решения суда в законную силу были сняты обеспечительные меры, устанавливаемые на период рассмотрения спора, в том числе между владельцем павильона и третьими лицами. 
В мэрии заверили, что все арендаторы торговых площадей могут продолжить работу в других нестационарных торговых объектах. В том числе на свободных местах ярмарок и рынков. В планах чиновников после сноса здания- проведение работ по благоустройству освобожденной территории. 
Напомним, главой торговой империи «МАН» был экс-депутат Волгоградской областной думы Андрей Воробьев. Пик развития этой сети супермаркетов пришелся на период руководства регионом Сергеем Боженовым. В 2022 году в Волгограде закрылся последний магазин «МАН». Павильон на улице Гоголя при этом продолжал функционировать, но торговые площади арендаторами были заняты лишь частично. В помещении также находился пункт сбора помощи для СВО. 
Фото V102.RU (архив)

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