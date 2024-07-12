В Волгоградскую область из Херсона прибудут 60 детей

В Волгоградской области готовятся принимать детей из Херсонской области, которые проведут часть летних каникул в лагере «Авангард» под Волгоградом. Как сообщает ИА «Высота 102», поездку для подростков организовало Минобразования совместно с центром «Воин».

Накануне, 11 июля, из Херсонской области отправились в Волгоград 61 ребенок. Для ребят подготовлена насыщенная образовательно-развлекательная программа с упором на патриотическое воспитание.

– Подростки будут посещать занятия в учебных классах и мастер-классы в купольных шатрах, узнают, как проходят военные учения. Для этого на территории лагеря расположено тактическое поле с инженерными заграждениями, – передает Министерство образования Херсонской области.

Фото: Министерство образования Херсонской области / t.me