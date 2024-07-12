В Волжском из-за коммунальной аварии ушла под воду проезжая часть ул. Советской





12 июля в Волжском произошла авария на сетях водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в городе ушла под воду проезжая ул. Советской. Бушующий поток затопил не только основную дорогу, но и хлынул на примыкающие проезды.

- Произошел прорыв на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по ул. Советской. На текущий момент на месте уже работает бригада коммунальщиков. Для производства ремонтных работ специалисты приостановили подачу ресурса в пять многоквартирных домов, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волжского.

Отметим, по информации муниципалитета, авария должна быть локализована в течение ближайшего часа, после чего количество лишённых питьевой воды объектов снизится до одного.

Фото: пресс-служба администрации Волжского