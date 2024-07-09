Общество

В Волгограде суд обязал городские власти отремонтировать ул. Узбекскую

Общество 09.07.2024 20:16
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09.07.2024 20:16


В Волгограде прокуратура вновь вынуждена через суд заставлять мэрию работать. Как сообщает ИА «Высота 102», прокурор Дзержинского района подал иск о понуждении муниципалитета к ремонту проезжей части ул. Узбекской.

- Прокуратурой совместно с отделением дорожного надзора отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Волгограду проведен мониторинг состояния автомобильных дорог, расположенных на поднадзорной территории, в ходе которого были выявлены многочисленные выбоины, проломы и повреждения асфальтового полотна, дефекты обочин, а также частичное отсутствие уличного освещения на ул. Узбекской, - рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Отметим, 8 июля судебный орган поддержал требования прокуратуры и обязал администрацию Волгограда привести дорогу в нормативное состояние в течение шести месяцев. Это решение в законную силу не вступило и может быть мэрией обжаловано.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

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