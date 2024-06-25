В Волгограде суд запретил «Покупалко» разгрузку продуктов во дворе дома

Общество 25.06.2024 08:27
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25.06.2024 08:27
Краснооктябрьский районный суд запретил разгрузку товаров магазином «Покупалко» со стороны двора многоквартирного дома. Как сообщает V102.RU, с иском в суд обратилось управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Ранее это ведомство провело проверку по жалобам граждан, проживающих в доме №2 по пр. Канатчиков, уставших от постоянного шума и скопления грузовиков во дворе. Сотрудники установили, что это противоречит установленным санитарным требованиям.
Суд удовлетворил иск РПН к ООО «Тамерлан». Теперь в супермаркете должны найти новый способ приемки товаров.
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