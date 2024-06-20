Дикий корсак прижился и отъелся у волгоградских волонтеров





В Волгограде волонтеры приютили дикого корсака. По информации зоозащитников, на дикое животное в подъезде жилого дома в Красноармейском районе 2 апреля натолкнулась одна из местных жительниц.

- Мне позвонила девушка Александра и рассказала о заблудившемся малыше, - рассказала волонтер из приюта «Птичий остров». - Огромная благодарность ей и водителю Сергею, который довёз меня до этого дома и обратно.





За время жизни в центре, а этот чуть больше двух месяцев, корсака обследовали, сделали ряд прививок и продержали в карантине. Зверьку решили дать забавное имя в честь места, где его нашли, - Падик.

Сейчас он уже чувствует себя как дома и даже успел набрать вес. Вопрос о том, отпускать ли на волю животное или оставить его в приюте, пока окончательно не решён. По словам зоозащитников, зверёк слишком доверчив и доброжелателен к людям.

Фото: «Птичий остров» / Telegram