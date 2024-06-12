Жара испытывает на прочность информационные табло на остановках в Волгограде, которые сегодня, 12 июня, показывают температуру +56 градусов. Как передает V102.RU, горожане делятся такими фото в социальных сетях.

- Выходишь на улицу, и сразу прибивает к асфальту от жары. Это просто раскаленная сковорода какая-то. Хочется кричать «караул» и бежать к ближайшей луже, фонтану, речке - туда, где есть вода или кондиционер, - сообщают читатели информагентства.

Волгоградцы отмечают, что температура на солнце накалилась до +48…+56 градусов. Именно такую температуру сегодня можно увидеть на информационных остановочных табло в разных точках Волгограда.

По данным Волгоградского ЦГМС, текущая температура в Волгограде составляет +33 градуса.