Общество

«Караул! Плавимся!»: +56 градусов жары показывают табло на остановках в Волгограде

Общество 12.06.2024 14:37
0
12.06.2024 14:37


Жара испытывает на прочность информационные табло на остановках в Волгограде, которые сегодня, 12 июня, показывают температуру +56 градусов. Как передает V102.RU, горожане делятся такими фото в социальных сетях.

- Выходишь на улицу, и сразу прибивает к асфальту от жары. Это просто раскаленная сковорода какая-то. Хочется кричать «караул» и бежать к ближайшей луже, фонтану, речке - туда, где есть вода или кондиционер, - сообщают читатели информагентства. 

Волгоградцы отмечают, что температура на солнце накалилась до +48…+56 градусов. Именно такую температуру сегодня можно увидеть на информационных остановочных табло в разных точках Волгограда.

По данным Волгоградского ЦГМС, текущая температура в Волгограде составляет +33 градуса.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.06.2024 14:55
Общество 12.06.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 14:11
Общество 12.06.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 13:31
Общество 12.06.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 12:33
Общество 12.06.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 12:21 Реклама
Общество 12.06.2024 12:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.06.2024 12:16
Общество 12.06.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 10:58
Общество 12.06.2024 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 10:19
Общество 12.06.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 09:32
Общество 12.06.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 08:10
Общество 12.06.2024 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 07:25
Общество 12.06.2024 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 06:47
Общество 12.06.2024 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 20:02
Общество 11.06.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 16:38
Общество 11.06.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 15:36
Общество 11.06.2024 15:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:55
В Волгоград 30 июня прибудет недавно обретенный список Казанской иконы Божией МатериСмотреть фотографии
14:37
«Караул! Плавимся!»: +56 градусов жары показывают табло на остановках в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:11
Бочаров рассказал о «медвежьих углах» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде спасают ребенка с 50% ожогами телаСмотреть фотографии
13:31
Кардинальное преображение сквера на 7-ой Гвардейской в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:33
Рисовали на лице и охлаждались пеной: в Волгограде на забег с флагами России вышли 200 спортсменовСмотреть фотографии
12:21
Опыт «Царицынской оперы» в подготовке кадров будут масштабировать на другие регионыСмотреть фотографии
12:16
Рабочая схема: в Волгограде на ул. Электролесовской демонтировали дорожное ограждениеСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде назван виновник ДТП с Mitsubishi Lancer на ул. ИсторическойСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде концертная программа фестиваля #ТриЧетыре обойдется бюджету в 22,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде дети массовым танцем поздравили страну с Днём РоссииСмотреть фотографии
09:32
Из Нового Рогачика в Волгоград экстренно доставлен выпавший из окна ребенокСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде попало на видео ДТП с троллейбусом и «Нивой» на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
08:10
Субподрядчик «Ситиматика» пытается лишить три района Волгоградской области мусорных контейнеровСмотреть фотографии
07:25
Пьяному волгоградцу грозит срок за рукоприкладство в отношении полицейскогоСмотреть фотографии
06:47
Выставки, акции и концерты: программа празднования Дня России в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:28
Под Волгоградом выясняют обстоятельства гибели 67-летнего рыбакаСмотреть фотографии
20:59
В Волжском семьям пятерых участников СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
20:19
«Говорила, что ненавидит сына»: подруга детоубийцы Аккубековой в суде Волгограда поменяла показанияСмотреть фотографии
20:02
На военном кладбище в Мытищах похоронят экс-главу волгоградского «Боевого братства» Андрея БабкинаСмотреть фотографии
19:41
«Зенит» и «Краснодар» разыграют Суперкубок России по футболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:04
В предпраздничный день центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:36
«У нее будто амнезия»: по делу о гибели в ДТП волгоградских студентов допросили знакомую ШыхалиеваСмотреть фотографии
17:59
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»Смотреть фотографии
17:56
«Это очень больно»: в Камышине выломали ограждение на Аллее Славы участников СВОСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде опубликованы кадры жёсткого столкновения легковушек на ул. ИсторическойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском возобновлено движение трамваев после ДТП на ул. АлександроваСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде завершается строительство новой тепловой камеры на улице ИркутскойСмотреть фотографии
16:05
ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традицийСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде после огласки в СМИ коммунальщики за сутки заменили стояк в девятиэтажкеСмотреть фотографии
 