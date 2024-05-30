Общество

Где в Волгограде в июне отключат горячую воду: список адресов

Общество 30.05.2024 09:48
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30.05.2024 09:48

Во всех районах Волгограда в июне запланированы очередные плановые отключения горячей воды. Минимальный срок временных ограничений водоснабжения составит всего двое суток, максимальный — почти две недели. 

V102.RU публикует полный список адресов по районам: 

Тракторозаводский район 

с 17 по 27 июня 

улица Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

улица Мясникова, 2, 8, 16

улица Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

улица Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

улица Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

улица Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

улица Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

улица Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 13

улица Кастерина, 2, 4, 6

с 18 июня по 1 июля 

улица Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

улица Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12

улица Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (два корпуса общежития)

Краснооктябрьский район 

с 17 по 19 июня 

улица Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

улица Гончарова, 5, 7, 9

роспект Металлургов, 30, 32, 34

улица Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56

улица Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

улица Богунская, 10А, 12, 16

улица Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

улица Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5

улица Клары Цеткин, 5, 7

переулок Аэропортовский, 2, 6, 8

улица Короткая, 23, 25, 27

улица 39-й Гвардейской, 6, 8

улица Варшавская, 4, 6, 7

улица Новоремесленная, 3, 5

с 3 по 11 июня 

проспект Металлургов, 72, 74, 76, 78

улица Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

улица Еременко, 35

улица Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

улица Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

улица Бажова, 7, 9

улица Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

лица Качалова, 48, 52

улица Аэрофлотская, 62

улица 40 домиков, 18

с 19 по 25 июня 

улица Автомагистральная, 1, 3, 5

Дзержинский район 

с 3 по 13 июня 

улица 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

улица Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

улица Полесская, 6

лица Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24

улица Кутузовская, 1, 9

улица Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16

улица Толбухина, 9, 36, 38, 40

улица Колпинская, 1а, 1б, 9, 11

улица Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

улица Ессентукская, 3, 19

улица Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

улица Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

улица Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16

улица Панкратовой, 60

улица Фестивальная, 17

Центральный район

с 17 по 28 июня 

улица Краснознаменская, 7

улица Ленина, 25

с 4 по 17 июня 

улица Кубанская, 15, 15А

с 3 по 13 июня 

улица Новороссийская, 43

улица Чапаева 8, 10, 18

Ворошиловский район 

с 17 по 27 июня 

улица Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

улица Клинская, 33, 34, 35

улица Калинина, 19, 21, 23, 25

лица Канунникова, 9

улица Огарева, 1, 2, 7, 21б

улица Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

улица Баррикадная, 19, 19А

улица Иркутская, 8

улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31

улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

улица Каменская, 4, 6, 8, 10

улица Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

улица Краснослободская, 17, 19

улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

улица Моздокская, 3, 5, 7

улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

улица Липецкая, 5, 7

улица Новоузенская, 10а

улица Профсоюзная, 16а, 20

улица Ковровская, 4

улица Бобруйская, 1, 1а

улица Пугачевская, 5а, 5г, 5д

улица Гомельская, 7

с 13 по 25 июня 

улица Кузнецкая, 67, 71, 73

улица Буханцева, 36, 38, 42

улица Елисеева, 5, 8, 9, 10

с 3 по 13 июня 

улица Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10

улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19

улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

улица Ардатовская, 16

улица Череповецкая, 11/4, 11/5

улица Комитетская, 24

с 20 июня по 3 июля 

улица Циолковского, 2

улица Калинина, 11

Советский район

с 10 по 11 июня 

улица Голубятникова, 9, 10, 12

улица Волгоградская, 9, 11, 13, 162

улица Терешковой, 9

с 3 по 14 июня 

улица Логовская, 1, 2, 5, 6

проспект Университетский, 34

улица поселок Стройдеталь, 13

Кировский район 

с 13 по 14 июня 

улица Козака, 96

улица Козьмы Минина, 86

улица имени 64-й Армии, 22а

улица Кирова, 74, 86а

улица Тополевая, 9

с 6  по 17 июня 

улица Воронкова, 20/23, 29а, 78

улица Шумилова, 22, 30, 73, 77

улица Розы Люксембург, 5, 9

улица Черемшанская, 28а

улица Кедровая, 19, 21

Красноармейский район

с 13 по 21 июня 

улица Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87

с 18 по 28 июня 

поселок Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

с 27 по 28 июня 

улица Водников, 12а

улица Черепановых, 3

с 5 по 6 июня 

улица Лазоревая, 187, 193

улица Минская, 218, 222, 226

улица Фролова, 4

улица Луговая, 142

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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