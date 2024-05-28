В Волгоградской области не стали откладывать в долгий ящик исполнение поручения Андрея Бочарова о проведении учений с участием руководителей городов и сел и уже сегодня организовали соответствующие мероприятия в Иловлинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», масштабные учебно-методические сборы по пожарной безопасности стартуют в Качалинском сельском поселении.

По информации администрации Волгоградской области, для проведения пожарно-тактических учений под Волгоградом привлекли свыше 30 единиц техники, включая санитарный вертолет, беспилотники, больше ста сотрудников регионального ГУ МЧС России, областной противопожарной службы, аварийно-спасательной службы, лесничеств, службы спасения Волгограда, ВДПО, реготделения ВОСВОД и др.

В учениях примет участие сегодня и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

– Согласно легенде, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания сухой растительности на площади 2 га, а затем привело к возгоранию лесных насаждений перед санаторием «Качалинский» и угрозе распространения ЧС на жилые дома близлежащего населенного пункта, – рассказывают в обладмине. – Профильным ведомствам предстоит отработать механизм взаимодействия при ликвидации условного пожара на практике, про оповещении и эвакуации населения, оказании помощи пострадавшим.

Интересно, что согласно снимкам, сделанным с места событий, большинство чиновников прибыли тушить условный пожар при полном параде – в деловых костюмах и платьях.