



«Сдаю экзамен. Нужны ответы. Хотя бы какие-нибудь!». Накануне ЕГЭ такие сообщения от взволнованных школьников разлетаются по социальным сетям. Отклик на них приходит почти моментально. В десятках групп и каналов выпускникам предлагают купить «проверенные» ответы и гарантированно получить высокие баллы. Почему эксперты советуют не доверять подобным шпаргалкам – рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Незадолго до старта основного этапа ЕГЭ группы для страждущих школьников растут, как грибы после дождя. Все, как один, интернет-продавцы ручаются за точность высылаемых материалов и во всеуслышание заявляют о своей безупречной и наработанной годами репутации. Откуда в их руках оказываются возможные варианты КИМов, «на том конце провода» предпочитают не говорить. Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна. Называйте это, как хотите. А вот на что не скупятся администраторы свежесозданных сообществ, так это на обещания. Не подошел вариант? Мы обязательно вернем вам деньги, – уверяют учеников.

– Мы работаем, в основном, по принципу сарафанного радио, когда ученики, сдавшие экзамен с нашими ответами, советуют наш канал друзьям. Поэтому нам очень важна наша репутация, – ответила корреспонденту ИА «Высота102» менеджер одной из таких групп. – Самое страшное, что может случиться – не будет ответов на какой-либо регион. В таком случае мы вернем вам деньги.

вторы еще одного телеграм-канала не тратят время на переписки с потенциальными покупателями и на все уточняющие вопросы отвечают весьма стандартно. Конечно, не забывая о самопиаре.

– Теоретически вы сможете получить и 100 баллов, – увещевают представители канала. – В каждом варианте в ответе и решении допущено 2-3-4 ошибки. Это сделано для того, чтобы количество стобалльников не превысило норму от общей статистики.

Для пущей убедительности пользователям рассказывают о «внутренней кухне», изобличая своих конкурентов. Так, участникам одного из пабликов предлагают пройти тест и ответить, помогали ли им купленные задания. Больше 20% опрошенных (всего на вопрос ответило 4600 человек) признались, что сразу после оплаты продавец заблокировал их контакт. Еще 11% посетовали на то, что вместо реальных КИМов они получили материалы прошлых лет. Столько же посетителей заявили, что присланные им документы оказались «мыльным пузырем».





Теперь о самом интересном. Цена за якобы достоверные варианты экзамена начинается от полутора тысяч. Другие продавцы предлагают выслать КИМы за 3900 – здесь же уточняется, что такой низкий ценник они продержат всего несколько дней. Еще один совет от ушлых маркетологов – оптовая закупка. За материалы нескольких экзаменов доверчивым выпускникам сулят щедрую скидку.

Специалисты Роскачества называют авторов подобных предложений аферистами, зарабатывающими на страхах подростков.

– Май – важный месяц для всех старшеклассников. Впереди экзамены, и времени для подготовки остается мало. Аферисты уже давно подсуетились и запустили свои фейковые группы по продаже ответов в группах в «Телеграме» и «ВКонтакте». Уже третий год Центр цифровой экспертизы Роскачества предостерегает школьников и их родителей от покупки якобы готовых ответов к экзаменам в интернете. Но, к сожалению, тема не теряет актуальности, – пишут специалисты национальной системы мониторинга качества.

В организации подчеркивают, что менеджеры подобных сообществ не прячутся от клиентов и зачастую присылают реквизиты своих банковских карт. Такую беспечность в Роскачестве объясняют просто – теряя сравнительно небольшие суммы, жертвы мошенников вряд ли обратятся в полицию.

– Жертва мошенничества прекрасно понимает, что пыталась приобрести не совсем легальный товар, – комментирует руководитель направления информационной безопасности центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. – Из-за этого мошенники вновь и вновь обкатывают старые схемы в соцсетях. И, несмотря на многочисленные предупреждения, каждый год находятся люди, которые верят, что за 1500 рублей они смогут получить путевку в жизнь. Поэтому любые правки на государственном или школьном уровне не искоренят в людях желание схитрить.

Волгоградские педагоги также советуют выпускникам рассчитывать не на «выигрышный лотерейный билет», а только на свои силы.

– КИМы поступают на станцию организатора в зашифрованном виде. Распечатка экзаменационных материалов начинается ровно в 10:00 в присутствии участников ЕГЭ. Важно, что для экзамена составляется несколько вариантов. Какой из них будет на конкретной станции, нам неизвестно, – объясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 5 Ирина Болдырева. – Поэтому я советую выпускникам верить в свои силы и сохранять спокойствие. Участникам ЕГЭ важно собраться, сконцентрироваться на главном и вспомнить все, чему его учили в школе. Совместные усилия учеников и педагогов однозначно не пропадут даром!

Накануне волгоградские школьники написали первые экзамены по географии, литературе и химии. Во вторник, 28 мая, одиннадцатиклассников ждет ЕГЭ по русскому языку. Математику базового и профильного уровней ученики сдадут в пятницу, 31 мая. Основный период ЕГЭ-2024 завершится во вторник, 11 июня. В этот день волгоградцы проверят знания биологии, истории и иностранных языков.

Виктория Чумакова