Общество

Первый тест на интеллект: мошенники завлекают волгоградских школьников ответами на ЕГЭ

Общество 24.05.2024 15:25
0
24.05.2024 15:25


«Сдаю экзамен. Нужны ответы. Хотя бы какие-нибудь!». Накануне ЕГЭ такие сообщения от взволнованных школьников разлетаются по социальным сетям. Отклик на них приходит почти моментально. В десятках групп и каналов выпускникам предлагают купить «проверенные» ответы и гарантированно получить высокие баллы. Почему эксперты советуют не доверять подобным шпаргалкам – рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Незадолго до старта основного этапа ЕГЭ группы для страждущих школьников растут, как грибы после дождя. Все, как один, интернет-продавцы ручаются за точность высылаемых материалов и во всеуслышание заявляют о своей безупречной и наработанной годами репутации. Откуда в их руках оказываются возможные варианты КИМов, «на том конце провода» предпочитают не говорить. Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна. Называйте это, как хотите. А вот на что не скупятся администраторы свежесозданных сообществ, так это на обещания. Не подошел вариант? Мы обязательно вернем вам деньги, – уверяют учеников.

Мы работаем, в основном, по принципу сарафанного радио, когда ученики, сдавшие экзамен с нашими ответами, советуют наш канал друзьям. Поэтому нам очень важна наша репутация, – ответила корреспонденту ИА «Высота102» менеджер одной из таких групп. – Самое страшное, что может случиться – не будет ответов на какой-либо регион. В таком случае мы вернем вам деньги. 

вторы еще одного телеграм-канала не тратят время на переписки с потенциальными покупателями и на все уточняющие вопросы отвечают весьма стандартно. Конечно, не забывая о самопиаре. 

Теоретически вы сможете получить и 100 баллов, – увещевают представители канала. – В каждом варианте в ответе и решении допущено 2-3-4 ошибки. Это сделано для того, чтобы количество стобалльников не превысило норму от общей статистики. 

Для пущей убедительности пользователям рассказывают о «внутренней кухне», изобличая своих конкурентов. Так, участникам одного из пабликов предлагают пройти тест и ответить, помогали ли им купленные задания. Больше 20% опрошенных (всего на вопрос ответило 4600 человек) признались, что сразу после оплаты продавец заблокировал их контакт. Еще 11% посетовали на то, что вместо реальных КИМов они получили материалы прошлых лет. Столько же посетителей заявили, что присланные им документы оказались «мыльным пузырем».  


Теперь о самом интересном. Цена за якобы достоверные варианты экзамена начинается от полутора тысяч. Другие продавцы предлагают выслать КИМы за 3900 – здесь же уточняется, что такой низкий ценник они продержат всего несколько дней. Еще один совет от ушлых маркетологов – оптовая закупка. За материалы нескольких экзаменов доверчивым выпускникам сулят щедрую скидку. 

Специалисты Роскачества называют авторов подобных предложений аферистами, зарабатывающими на страхах подростков.  

Май – важный месяц для всех старшеклассников. Впереди экзамены, и времени для подготовки остается мало. Аферисты уже давно подсуетились и запустили свои фейковые группы по продаже ответов в группах в «Телеграме» и «ВКонтакте». Уже третий год Центр цифровой экспертизы Роскачества предостерегает школьников и их родителей от покупки якобы готовых ответов к экзаменам в интернете. Но, к сожалению, тема не теряет актуальности, – пишут специалисты национальной системы мониторинга качества.  

В организации подчеркивают, что менеджеры подобных сообществ не прячутся от клиентов и зачастую присылают реквизиты своих банковских карт. Такую беспечность в Роскачестве объясняют просто – теряя сравнительно небольшие суммы, жертвы мошенников вряд ли обратятся в полицию. 

Жертва мошенничества прекрасно понимает, что пыталась приобрести не совсем легальный товар, – комментирует руководитель направления информационной безопасности центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. – Из-за этого мошенники вновь и вновь обкатывают старые схемы в соцсетях. И, несмотря на многочисленные предупреждения, каждый год находятся люди, которые верят, что за 1500 рублей они смогут получить путевку в жизнь. Поэтому любые правки на государственном или школьном уровне не искоренят в людях желание схитрить. 

Волгоградские педагоги также советуют выпускникам рассчитывать не на «выигрышный лотерейный билет», а только на свои силы.

КИМы поступают на станцию организатора в зашифрованном виде. Распечатка экзаменационных материалов начинается ровно в 10:00 в присутствии участников ЕГЭ. Важно, что для экзамена составляется несколько вариантов. Какой из них будет на конкретной станции, нам неизвестно, – объясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 5 Ирина Болдырева. – Поэтому я советую выпускникам верить в свои силы и сохранять спокойствие. Участникам ЕГЭ важно собраться, сконцентрироваться на главном и вспомнить все, чему его учили в школе. Совместные усилия учеников и педагогов однозначно не пропадут даром! 

Накануне волгоградские школьники написали первые экзамены по географии, литературе и химии. Во вторник, 28 мая, одиннадцатиклассников ждет ЕГЭ по русскому языку. Математику базового и профильного уровней ученики сдадут в пятницу, 31 мая. Основный период ЕГЭ-2024 завершится во вторник, 11 июня. В этот день волгоградцы проверят знания биологии, истории и иностранных языков.

Виктория Чумакова 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.05.2024 15:51
Общество 24.05.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 14:34
Общество 24.05.2024 14:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.05.2024 14:02
Общество 24.05.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 13:46
Общество 24.05.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 13:22 Реклама
Общество 24.05.2024 13:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.05.2024 12:33
Общество 24.05.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 11:37
Общество 24.05.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 10:52
Общество 24.05.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 10:39
Общество 24.05.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 09:54
Общество 24.05.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 09:46
Общество 24.05.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 09:30
Общество 24.05.2024 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.05.2024 07:26
Общество 24.05.2024 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2024 06:40
Общество 24.05.2024 06:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2024 21:05
Общество 23.05.2024 21:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
В ГД предложили сократить рабочую пятницу для женщин. Но не для всехСмотреть фотографии
16:39
«Красный Октябрь» провел день открытых дверейСмотреть фотографии
16:03
До 28 мая волгоградцам нужно уплатить налоги: списокСмотреть фотографии
15:51
Волгоградцы через Детфонд помогают семьям из ЛНР наладить бытСмотреть фотографии
15:29
Красота на песке: на «Динамо» в Волгограде стартовал российский турнир по пляжному волейболуСмотреть фотографии
15:25
Первый тест на интеллект: мошенники завлекают волгоградских школьников ответами на ЕГЭСмотреть фотографии
15:22
Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных банков для открытия вкладаСмотреть фотографии
14:45
Следователи ищут очевидцев гибели пешехода в ДТП около «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
14:34
500 волгоградских химиков получили награды к профессиональному праздникуСмотреть фотографии
14:30
Экс-командующему 58-й армии Ивану Попову предъявили обвинениеСмотреть фотографии
14:02
МЧС: в Волгоградской области похолодает до -2Смотреть фотографии
13:46
В Волгограде на ул. Дзержинского заменили 160 метров теплосетей и горячей водыСмотреть фотографии
13:22
Фестиваль здорового питания объединил волгоградских школьниковСмотреть фотографии
13:02
«Не выдать подлость за подвиг»: в Волгограде рассказали о зверствах оборотня-полицая из КерчиСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде финал городского конкурса перенесли во второй раз из-за штормаСмотреть фотографии
11:48
Молодой бойфренд забил до смерти свою 39-летнюю подругу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Кировский район Волгограда вернулось водоснабжениеСмотреть фотографии
10:52
Школьников в Волгоградской области оградят от алкоголя 25 маяСмотреть фотографии
10:39
И на это всего 15 миллионов? В Волгограде попробуют реанимировать фонтан на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
Аж хрустит под ногами: саранча оккупировала хутор под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:46
Волгоградцам пообещали холодные ночи и жаркие дни на выходныхСмотреть фотографии
09:34
Волгоградские депутаты почтят память защитников Сталинграда автопробегом в Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
09:30
Ветеранов СВО могут освободить от госпошлины за регистрацию юрлица и ИПСмотреть фотографии
08:15
Битва на выживание: в Волгограде жители 16-этажки стали заложниками не существующей по документам автомойкиСмотреть фотографии
07:26
Депутаты Волгоградской облдумы за бюджетный счет осчастливят первоклассниковСмотреть фотографии
06:40
Чиновники Волгограда год саботировали свои распоряжения о сносе гаражаСмотреть фотографии
22:52
Генерал-майора Ивана Попова могут отпустить под домашний арестСмотреть фотографии
22:18
Отлетел на островок безопасности: около «Волгоград Арены» насмерть сбили человекаСмотреть фотографии
21:57
«Динамо-Синара» завершило российский чемпионат на 8-м местеСмотреть фотографии
21:05
Знаменитый волгоградский виноградарь Эдуард Гусев скончался на 88-м году жизниСмотреть фотографии
 