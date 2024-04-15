В Волгограде семеро росгвардейцев награждены за участие в СВО

Медаль Жукова и шесть ведомственных наград вручил сегодня, 15 апреля, начальник управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков семерым военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.
Как сообщили V102.RU в региональном управлении Росгвардии, государственная награда вручена бойцу, отличившемуся при выполнении служебно-боевых задач.
- Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, росгвардеец награжден медалью Жукова. Еще шестерым военнослужащим вручены ведомственные награды, - сообщили в управлении.
Юрий Тупиков отметил храбрую и профессиональную работу бойцов в сложной обстановке, пожелав им успехов, здоровья и благополучия.
Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области