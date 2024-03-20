



Значительное потепление прогнозируют синоптики в Волгоградской области к предстоящим выходным. Так, по данным Волгоградского ЦГМС, в южных районах региона столбики термометров поднимутся до отметки +12 градусов.

Согласно краткосрочному прогнозу, погода в Волгоградской области в ближайшие три дня не будет баловать солнцем, однако температура все же будет медленно подниматься в дневные часы.

– 21 марта в Волгоградской области существенных осадков не ожидается, ветер будет северо-восточным с порывами до 11 м/с. Температура воздух днем в южных районах – до +8 градусов. В пятницу, 22 марта, ожидается до +9 градусов, – говорится в прогнозу.

До +12 градусов потеплеет в субботу в отдельных районах региона. В среднем же столбики термометров установятся в выходной день на отметке +7 градусов, в Волгограде – на отметке +9 градусов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»