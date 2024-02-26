Начать с нуля. Как после обстрелов ВСУ в районе ЛНР снова поднимают медицину





В 2014 году сотрудники Станично-Луганской ЦРБ в ЛНР были вынуждены покинуть лечебное учреждение из-за обстрелов и угроз со стороны ВСУ. На протяжении восьми лет медики оказывали помощь пациентам в других медицинских организациях, однако уже в первой половине 2022 года многие из них вернулись на работу в станицу Луганскую.

О том, как с помощью волгоградцев спустя всего через несколько месяцев после начала СВО медицина в станице Луганской начала возрождаться вновь, рассказал главврач ЦРБ Валерий Кононов.

«Понял, что сюда дорога для нас закрыта»

– Когда решил стать врачом, я даже представить себе не мог, что буду оказывать помощь в условиях боевых действий, – говорит сегодня Валерий Кононов. – В Станично-Луганский район я попал в 2013 году, когда стал здесь работать врачом-хирургом по оказанию экстренной неотложной медицинской помощи. В начале 2014 года я стал заместителем главного врача по медицинской части. И в этом же 2014 году мы встретили военную агрессию со стороны вооруженных сил Украины – 2 июля 2014 года станица Луганская попала под авианалет украинских самолетов. Две улицы были полностью разрушены, к нам привезли много раненых – вручную приходилось поднимать больных в операционные. Работали тогда в тяжелейших условиях – на генераторах, без воды, операционные все были загружены. Практически до утра работали тогда все хирурги и травматологи. А 24 августа 2014 года наша больница подверглась артобстрелу. Были вынесены двери, окна, повреждено оборудование, воронки укрыли всю территорию Центральной районной больницы. И мы понятия не имели, как мы пойдем в зиму без электричества, без воды.

По словам Кононова, местные жители пытались личными усилиями наладить работу ЦРБ.

– Люди приносили полиэтилен, оббивали им окна, пытались хоть как-то сохранить оборудование. И в таких условиях мы работали несколько недель – до середины сентября.

В одну из очередных поездок в Луганск за детским инсулином Кононову поступила информация о том, что возвращаться в станицу опасно.

– Нам сообщили, что здесь нас уже встречают украинские националисты – за то, что мы в Луганске получали гуманитарную помощь. Я понял, что для нас сюда дорога закрыта.

Имея специальность врача ультразвуковой диагностики, Кононов, по его словам, перешел на работу в онкологический диспансер, а затем – в республиканскую клиническую больницу, где и встретил специальную военную операцию.

Начать все с нуля

– С началом СВО буквально в течение нескольких дней была освобождена вся территория Станично-Луганского района. Тогда и встал вопрос, кому возглавить здравоохранение. Решением Минздрава я был назначен главным врачом ЦРБ, и благодаря нашему министру, мы в кратчайшие сроки смогли организовать здравоохранение района практически с нуля. В мае 2022 года мы начали ремонтно-восстановительные работы, а уже в июне к нам присоединились коллеги из Волгоградской области, поскольку именно Волгоградская область была назначена куратором и шефом Станично-Луганского района, – вспоминает Кононов.

Одновременно со стартовавшим ремонтом в ЦРБ Валерий Кононов с коллегами отправился с инспекцией на периферию района.

– Ну как можно вести прием врача или фельдшера в каком-то клубе или в колхозной конторе? С нашими волгоградскими коллегами мы приняли решение и уже в октябре 2022 года установили три фельдшерских здравпункта. Это были село Степное, поселок Казачий, и одно из самых наших удаленных мест – село Благовещенка.

На опубликованных сегодня в Сети видеокадрах представлены руины железнодорожной больницы в станице Луганской. По словам Валерия Кононова, в 2014 году лечебное учреждение занял нацбатальон «Торнадо». В итоге 5000 человек, в том числе 500 детей, обслуживались медиками в железнодорожной конторе.

– Помещения были не приспособлены для оказания врачебной помощи. Но благодаря Волгоградской области мы спланировали и реализовали проект амбулаторного центра. Это новое современное и теплое здание, в котором есть и детское и взрослое отделения, где в достойных условиях работают наши специалисты.

В связи с увеличением количества пациентов с неврологическими патологиями – инсульты и инфаркты головного мозга, по словам Валерия Кононова, остро встал вопрос о необходимости профильного отделения.

– В сжатые сроки проект был реализован. В отделении все соответствует российским стандартам. Более 30% здесь – это лежачие пациенты, которые требуют особого ухода. Все условия и для больных, и для персонала предусмотрены – в том числе, питание в комфортной столовой. Что немаловажно, все помещения приспособлены для маломобильных граждан, – продолжает перечислять главврач ЦРБ.

Сегодня в Станично-Луганском районе благодаря помощи Волгоградской области малоинвазивные операции поставлены на поток. Кроме того, специалистами проводятся и высокотехнологичные процедуры – современное медицинское оборудование позволяет проводить вмешательства с минимальным травматизмом, а пациенты после этого продолжают лечение в комфортном стационаре.

Но и это не все. В 2023 году в Станично-Луганском районе родился проект по созданию клинико-диагностической лаборатории.

– Мы понимали, что у нас на исходе все реактивы и к июлю 2023 года у нас, вероятнее всего, остановилась бы лабораторная диагностика. Нашу проблему услышали руководители Централизованной клинико-диагностической лаборатории – и за четыре месяца мы организовали не только пункты забора, но и современную лабораторию, где есть аппаратный зал, зал микроскопии, автоклавирование и т.д. И мы впервые в Луганской Народной республике внедрили лабораторно-информационную систему.

К концу 2023 года в подшефном районе Волгоградской области появились еще две новые врачебные амбулатории – в станице Луганской и в селе Чугинка. Таким образом, всего за 14 месяцев в районе ЛНР появилось шесть фельдшерских пунктов и две врачебные амбулатории. При этом все виды медицинской помощи в них оказывают населению бесплатно.

– Сейчас мы планируем крупный диагностический центр. В ближайших планах на 2024 год – ремонт отделений педиатрии, анестезиологии и реанимации, налаживание работы выездных медицинских бригад, – говорит Валерий Кононов.

Фото, видео: Волгоградская грядушка / VK.com