В Котово отключат воду из-за аварии

Общество 26.02.2024 10:03
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26.02.2024 10:03
В Котово Волгоградской области – очередная авария на водопроводе. Как сообщила глава администрации городского поселения Наталья Ефимченко, в выходной день был обнаружен новый порыв на водоводе Филино-Котово. В связи с этим завтра, 27 февраля, с 5 утра будет ограничена подача воды на город, предупредили жителей власти города.
Напомним, ранее V102.RU сообщало, что село Нижние Коробки Котовского района с 23 февраля осталось без воды. При этом заменить три участка водопровода общей протяженностью в 12 километров, на который было выделено более 600 миллионов рублей из резервного фонда администрации Волгоградской области, до сих пор не удалось. Подрядная организация – ООО «ИСК» - должна была сдать водовод в декабре прошлого года, однако все сроки уже безнадежно нарушены.
Из-за срыва сдачи в эксплуатацию нового водовода в Котово постоянно происходят аварии на ветхих сетях, из-за чего периодически пропадают вода и отопление в квартирах горожан.
Фото архив Наталья Ефимченко/t.me
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