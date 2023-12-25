Общество

Крысы оккупировали мусорку у девятиэтажки в Волгограде: видео

Общество 25.12.2023 16:36
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25.12.2023 16:36


Жители девятиэтажки в Ворошиловском районе Волгограда наблюдают нашествие крыс во дворе многоквартирного дома. Как сообщили V102.RU жители, на контейнерной площадке у дома №11 по улице Череповецкая грызунов они заметили еще месяц назад.

- Тогда их было две штуки, а сейчас много, - рассказали волгоградцы.



В подтверждении своих слов они  прислали видео, которое было снято 22 декабря этого года. На записи видно, как у мусорных баков хозяйничают как минимум четыре упитанных грызуна. Крысиное семейство бегает по площадке в поисках корма, а один из грызунов вытаскивает из мусора что-то черное.

Согласно открытым данным, данный многоквартирный дом обслуживает УК «Ворошиловского района».

- Только в декабре мы уже дважды делали раскладку по этому адресу, - прокомментировали ситуацию в управляющей компании. - Специализированная организация, с которой у нас договор, обрабатывает мусорные камеры, подвалы, контейнерные площадки. Дератизация у нас обязательно проводится один раз в месяц, но может быть и чаще. Дезинсекция - по заявкам жильцов.

В УК уточнили, что возле дома №11 по улице Череповецкая расположены две контейнерные площадки. Последний раз приманки с отравой для крыс, по словам сотрудников управляющей компании, здесь раскладывали 19 декабря.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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