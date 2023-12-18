



Из бюджета Волгограда в новом 2024 году на уборку городских кладбищ потратят не больше девяти миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, сегодня конкурсная комиссия подведет итоги отбора подрядной организации.

Согласно открытым данным, выполнять работы по содержанию кладбищ компания-победитель будет должна со дня подписания контракта (не позднее 1 января 2024 года) и до 31 декабря того же года. Потратить из бюджета Волгограда на данные работы готовы всего 9 079 500 рублей. Впрочем, согласно 44-ФЗ, стоимость контракта может оказаться и ниже – конкурс выиграет тот участник, который предложит наименьшую сумму.

В перечне территорий, которые должна будет обслуживать подрядная организация, – 38 городских кладбищ во всех районах Волгограда. Таким образом, даже если контракт будет заключен с подрядчиком по максимальной цене, месяц обслуживания территории одного кладбища в Волгограде будет обходиться бюджету города всего в 19 911 рублей. Год поддержания порядка на одном кладбище будет стоить 238 934 рублей.

За миллионы из городского бюджета на погостах в городе-герое исполнитель будет обязан красить сооружения и оборудование, следить за наличием технической воды и песка, проводить уборку братских могил и могил, находящихся под охраной государства к памятным датам, вывозить снег и обрабатывать дороги противогололедными смесями.

Кроме того, подрядчик обязан убирать и вовремя вывозить мусор. Здесь, к слову, есть нюанс: убирать «отходы производства, образованных в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг», демонтированные надгробия, ограды, остатки строительных материалов, образовавшиеся в ходе сноса или установки надгробий, а также старые венки и цветы подрядная компания не обязана.

Не нашли корреспонденты ИА «Высота 102» в списке обязательных к исполнению работ и пункта по уборке территорий кладбищ от сухих веток и листвы. Перечень работ ограничивается лишь тем, что подрядчик должен будет вывозить мусор и подметать дорожки.

Добавим, что заказчиком работ выступает Муниципальное учреждение «Горэколес».

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»