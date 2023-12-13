Общество

В Волгограде главную 20-метровую елку соберут из 1628 веток

Общество 13.12.2023 12:19
0
13.12.2023 12:19


Сегодня, 13 декабря, в ЦПКиО Волгограда начались работы по установке главной городской елки, передает V102.RU.

По информации мэрии, рабочие приступили к монтажу каркаса, который послужит основанием для крепления веток и украшений. Всего на елку уйдет 1628 веток-лап, 450 разноцветных шаров, гирлянда из 1,5 тысячи светодиодов и золотая звезда. Общая высота ели составит около 20 метров. 

Одновременно в Центральном районе мэрия готовит к Новому году другие парки и скверы. Украшенные искусственные ели уже появились в Александровском саду и на пересечении Аллеи Героев и проспекта им. Ленина. 

Фото: администрации Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.12.2023 12:48
Общество 13.12.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:56
Общество 13.12.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:43
Общество 13.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:12
Общество 13.12.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 07:47
Общество 13.12.2023 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 20:20
Общество 12.12.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 19:46
Общество 12.12.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 19:16
Общество 12.12.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 18:01
Общество 12.12.2023 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 17:40
Общество 12.12.2023 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 17:34
Общество 12.12.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 16:58
Общество 12.12.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 16:35
Общество 12.12.2023 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 15:46
Общество 12.12.2023 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 15:35
Общество 12.12.2023 15:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:12
Для делегации Волгоградской области провели экскурсию по павильону Сбера на выставке-форуме «Россия»Смотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом силовики задержали подозреваемого в стрельбе у бараСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
В Волгоградской области троих чиновников уволили за утрату доверияСмотреть фотографии
12:48
Фестиваль Дедов Морозов впервые пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Росводресурсы рекомендует регионам бороться с шугой на Волге в период маловодьяСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде главную 20-метровую елку соберут из 1628 ветокСмотреть фотографии
11:46
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам с процентами на минимальный остатокСмотреть фотографии
11:33
Пенсионерка в центре Волгограда прописала 29 «экзотических» иностранцевСмотреть фотографии
10:56
Волгоградцы готовы потратить на новогодние праздники 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:49
Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:43
Получавших прибыль в России спонсоров ВСУ наказал суд ВолжскогоСмотреть фотографии
10:22
Производитель пропавшей вакцины от кори назвал сроки поставок в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:12
Карантин из-за гуляющей кошки установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Горсуд нашел 6 смягчающих обстоятельств в убийстве посетителя караоке-клуба «Соловей»Смотреть фотографии
09:28
Волгоградцам рассказали, когда в магазинах подешевеют яйцаСмотреть фотографии
08:30
«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?Смотреть фотографии
08:17
112: в Михайловке в пожаре погибли две пенсионеркиСмотреть фотографии
07:47
Программу капремонта в Волгоградской области растянут до бесконечностиСмотреть фотографии
21:04
Поле строительных отходов появилось возле трассы Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:20
Под Волгоградом начали сносить 20-летний недострой после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Полицейские спасли девушек после ДТП на трассе Волгоград — ЛуганскСмотреть фотографии
19:16
День Волгоградской области на выставке «Россия» в Москве в 10 фотоСмотреть фотографии
18:52
Поджегшего здание УФСБ в Краснодаре волгоградца отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом мужчина ворвался в магазин и битой жестоко избил женщинуСмотреть фотографии
18:01
Любить Родину и чтить героев. ГД приняла закон о нравственном образовании в школахСмотреть фотографии
17:40
Пропавших в Волжском подростков из центра помощи нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:34
Волгоградцев обнадежили снегом и почти безветренной погодойСмотреть фотографии
17:26
Участникам СВО на год продлят право на кредитные каникулыСмотреть фотографии
17:13
По делу о гибели 13-летнего мальчика в аквапарке Волжского допросят экспертаСмотреть фотографии
16:58
Жители Котово снова остались без тепла. Теперь из-за дымососаСмотреть фотографии
 