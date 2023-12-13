В Волгограде главную 20-метровую елку соберут из 1628 веток

Сегодня, 13 декабря, в ЦПКиО Волгограда начались работы по установке главной городской елки, передает V102.RU.

По информации мэрии, рабочие приступили к монтажу каркаса, который послужит основанием для крепления веток и украшений. Всего на елку уйдет 1628 веток-лап, 450 разноцветных шаров, гирлянда из 1,5 тысячи светодиодов и золотая звезда. Общая высота ели составит около 20 метров.

Одновременно в Центральном районе мэрия готовит к Новому году другие парки и скверы. Украшенные искусственные ели уже появились в Александровском саду и на пересечении Аллеи Героев и проспекта им. Ленина.

Фото: администрации Волгограда