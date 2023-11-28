В Волгограде на высоту поднимут троллейбусы и электробусы

На волгоградском заводе «ВЭТА», расположенном в Ворошиловском районе на улице Ким, установили допоборудование для обслуживания подвижного состава, сообщает V102.RU. Теперь троллейбусы и электробусы смогут обслуживать, поднимая их на необходимую высоту.

— МУП «Метроэлектротранс» продолжает модернизировать инфраструктуру, применяемую в обслуживании подвижного состава. Вслед за закупкой современной автоматической мойки троллейбусов предприятие установило новые подъемники для обслуживания подвижного состава на заводе по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА», — рассказали информагентству в мэрии Волгограда.

Уточняется, что новый подъемный механизм состоит из шести основных и четырех вспомогательных стоек. Каждая такая стойка способна поднимать и удерживать вес около пяти тонн.

Таким образом, обеспечивается подъем на необходимую высоту любого троллейбуса, в том числе с функцией автономного хода, и электробуса — вес которых с учетом аккумуляторных батарей достигает примерно 19 тонн.

— Подъемный механизм обеспечивает возможность проведения работ по диагностике, демонтажу/монтажу оборудования и его ремонту. До установки современного подъемного оборудования сотрудникам предприятия приходилось проводить обслуживание подвижного состава методом, широко использовавшимся в первой половине XX века — с помощью смотровых ям, — пояснили в горадмине.

Напомним, также в текущем месяце на территории троллейбусного парка была смонтирована новая автоматическая мойка подвижного состава. Она пришла на смену самодельной установке, изготовленной сотрудниками предприятия в 60-х годах прошлого столетия.

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