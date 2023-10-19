Под Волгоградом ввели карантин и изымают свиней из-за вспышки АЧС

Вспышка африканской чумы свиней произошла в личном подсобном хозяйстве в поселке Приволжский Светлоярского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, в связи с выявлением этого особо опасного заболевания на территории Приволжского сельского поселения установлен карантин.

Угрожаемой зоной объявлена территория радиусом 5 километров от границ эпизоотического очага на ул. Героев Сталинграда в поселке Приволжский. В эту зону попали два поселка - Приволжский и Новосад, где проводится изъятие свиней для убоя. Исключение сделано для предприятий высокой степени защиты, специализирующихся на свиноводстве.

Жителям, у которых изымут свиней, обещают это компенсировать.

В последний раз АЧС в Волгоградской области выявляли в марте текущего года также в Светлоярском районе. Тогда очаг опасного заболевания был в личном подсобном хозяйстве в поселке Луговой.