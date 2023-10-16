Волгоградская область заняла 72-ое место в рейтинге доходов населения

Общество 16.10.2023 08:05
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16.10.2023 08:05
Волгоградская область расположилась на 72-ом месте рейтинга по доходам населения во втором квартале 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, место региона в рейтинге определялось тремя показателями. Так, соотношение доходов населения и фиксированного потребительского набора составило в субъекте 1,72, сумма среднедушевых доходов во втором квартале 2023 года – 31 тысяча рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти доходы выросли на 7,6%.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в конце списка оказались Ингушетия и Тыва. В частности, в ЯНАО соотношение доходов и потребительского набора составило 5,9, сумма доходов на душу населения – 140,3 тысячи, а рост доходов - 13,2%. В Тыве первый показатель – 1,24, сумма дохода – 22,7 тысячи, а среднедушевые доходы выросли всего на 3,4%. К слову, в России лишь в одном регионе этот показатель оказался со знаком «минус» - это в Магаданской области.
Согласно официальной статистике, во II квартале 2023 года среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47,8 тысячи рублей в месяц, что на 3,6 тысячи рублей больше результата во II квартале прошлого года. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходы населения выросли за этот период на 5%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.
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