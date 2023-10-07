Курсанты из ДНР волгоградской академии МВД приняли присягу на Мамаевом кургане





Сегодня, 7 октября, состоялась церемония приведения к присяге 292 курсантов первых курсов Волгоградской академии МВД России и первых-третьих курсов Донецкого филиала. 267 слушателям пятых курсов вручили первые офицерские погоны. Участие в торжественном мероприятии приняли заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко; главы субъектов Андрей Бочаров и Денис Пушилин; начальник Волгоградской академии Роман Павленков; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; руководители органов государственной власти, силовых ведомств региона, ветераны.Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

Сегодня, 7 октября, состоялась церемония приведения к присяге 292 курсантов первых курсов Волгоградской академии МВД России и первых-третьих курсов Донецкого филиала. 267 слушателям пятых курсов вручили первые офицерские погоны. Участие в торжественном мероприятии приняли заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко; главы субъектов Андрей Бочаров и Денис Пушилин; начальник Волгоградской академии Роман Павленков; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; руководители органов государственной власти, силовых ведомств региона, ветераны.Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.





С приветственной речью к курсантам и офицеров обратился замминистра МВД. С приветственной речью к курсантам и офицеров обратился замминистра МВД.





- Через год вы станете выпускниками легендарной Волгоградской академии МВД и усилите полицейские подразделения всех регионов России, —выступил Александр Кравченко. - Через год вы станете выпускниками легендарной Волгоградской академии МВД и усилите полицейские подразделения всех регионов России, —выступил Александр Кравченко.





Напутствовал курсантов и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин. Напутствовал курсантов и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

- Вы только в начале вашего жизненного пути, но уже осознаете всю меру ответственности, которая ложится на ваши плечи. Приняв присягу, нужно до конца оставаться верным принципам чести и достоинства сотрудника министерства внутренних дел, - заявил глава ДНР. Спустя многие-многие годы наша страна вынуждена опять бороться с нацизмом и русофобией, открытой агрессией со стороны стран Запада. Время требует от наших силовых структур максимальной концентрации, внимания и консолидации в борьбе с преступниками, террористами и диверсантами. Пусть все, кто принял сегодня присягу, станут достойными защитниками правопорядка и борцами с преступным миром, - сказал Денис Пушилин. - Вы только в начале вашего жизненного пути, но уже осознаете всю меру ответственности, которая ложится на ваши плечи. Приняв присягу, нужно до конца оставаться верным принципам чести и достоинства сотрудника министерства внутренних дел, - заявил глава ДНР. Спустя многие-многие годы наша страна вынуждена опять бороться с нацизмом и русофобией, открытой агрессией со стороны стран Запада. Время требует от наших силовых структур максимальной концентрации, внимания и консолидации в борьбе с преступниками, террористами и диверсантами. Пусть все, кто принял сегодня присягу, станут достойными защитниками правопорядка и борцами с преступным миром, - сказал Денис Пушилин.





Также сегодня на главной высоте России заместитель министра, главы субъектов вручили награды сотрудникам полиции, выполнившим служебно-боевые задачи. Также сегодня на главной высоте России заместитель министра, главы субъектов вручили награды сотрудникам полиции, выполнившим служебно-боевые задачи.

Фото администрации Волгоградской области

- Выбрав своей профессией службу Родине, вы сделали главный выбор своей жизни. Всегда, во все времена, на протяжении веков защищать и оберегать свое Отечество, свою землю, свой народ — особая честь, огромная ответственность и очень непростая служба, связанная с лишениями и готовностью к самопожертвованию во имя своей Родины и людей, — отметил губернатор Андрей Бочаров. — И сегодня, в наши дни, уже потомки поколения победителей, в том числе и присутствующие здесь курсанты и слушатели Донецкого филиала прославленной Волгоградской Академии МВД России, с честью выполнили свой служебно-боевой долг, сражаясь с современными фашистами в ходе специальной военной операции.