В Волгоградской области 5 октября начался сезон дождей

Общество 05.10.2023 21:38
0
05.10.2023 21:38
Бабье лето, которое долгое время радовало жителей региона, сменит классическая октябрьская погода. Уже сегодня в регионе зарядили осадки, но и в ближайшие дни будет дождливо, прохладно и ветрено. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, дожди продолжатся завтра, 6 октября, и в выходные.Температура воздуха днем снизится завтра местами до +16, в Волгограде будет около +21. Дискомфорт доставит и юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. 7 и 8 октября он усилится до 20 метров в секунду.
В Волгограде родилась первая в 2023 году тройня – Леон, Мирон и Кассандра05.10.2023 20:37
Общество 05.10.2023 20:37
Стоимость классического завтрака в Волгограде выросла за неделю на 3%05.10.2023 19:07
Общество 05.10.2023 19:07
«Контроль или удобство?»: волгоградцы увидели свои купленные ж/д билеты на «Госуслугах»05.10.2023 19:00
Общество 05.10.2023 19:00
Ж/д переезд в Разгуляевке под Волгоградом закроют до утра 6 октября05.10.2023 17:41
Общество 05.10.2023 17:41
Путин наградил главу Волжского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»05.10.2023 17:07
Общество 05.10.2023 17:07
«Не говорил ничего до последнего»: близкие погибших в СВО волгоградцев рассказали о своих героях05.10.2023 16:53
Общество 05.10.2023 16:53
Жизнь пополам: семь из каждых десяти волгоградских семей ведут общий бюджет05.10.2023 16:08
Общество 05.10.2023 16:08
За учебными учреждениями в Волгоградской области закрепят предприятия05.10.2023 15:37
Общество 05.10.2023 15:37
В Волгоградской области готовят специалистов по управлению БПЛА05.10.2023 15:24
Общество 05.10.2023 15:24
Андрей Бочаров нашел теплые слова для 37 тысяч волгоградцев05.10.2023 15:12
Общество 05.10.2023 15:12
БФ «Синара» продолжает прием заявок на Грантовый конкурс проектов05.10.2023 14:46
Общество 05.10.2023 14:46
Котики решают: Бочаров прервал визит в Городище из-за пушистого незнакомца05.10.2023 13:52
Общество 05.10.2023 13:52
МРЭО в Волгограде возобновили работу после технического сбоя05.10.2023 13:50
Общество 05.10.2023 13:50
В Волгограде родным 11 погибших участников СВО передали ордена Мужества05.10.2023 13:30
Общество 05.10.2023 13:30
«На повышение в Москву?»: Сергей Тюрин покинул пост главы Калачевского района Волгоградской области05.10.2023 13:21
Общество 05.10.2023 13:21