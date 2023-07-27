За жизнь волгоградского студента полтора месяца боролись врачи гастроэнтерологического отделения больницы № 25 Дзержинского района. Как сообщает V102.RU, из-за нервов по поводу сдачи сессии у молодого человека проявилось редкое аутоиммунное заболевание.

— В больницу № 25 поступил пациент с многочисленными тромбами в легких и диагностированной болезнью Крона. Спасти молодого человека удалось при помощи генноинженерного биопрепарата, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Студент поступил в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. У молодого человека отмечались бледность, сильные боли, потеря сознания, расстройство кишечника и температура.

Стабилизировав состояние волгоградца, врачи перевели его в гастроэнтерологическое отделение. При детальном обследовании ЖКТ выявлен острый воспалительный процесс. Медиками была диагностирована болезнь Крона — аутоиммунное заболевание неизвестного происхождения.

Сам студент считает, что толчком к резкому ухудшения самочувствия привела защита диплома. Молодой человек много нервничал и плохо питался. Незадолго до госпитализации он переболел ковидом. Дополнительное обследование легких показало двустороннюю тромбоэмболию ветвей легочной артерии.

— Болезнь Крона и тромбоэмболия — сложное сочетание заболеваний, требующее индивидуальной терапии. С учетом тяжести состояния пациента, был применен генноинженерный биопрепарат, позволивший за относительно короткий срок — полтора месяца — привести молодого человека к ремиссии, — отметила заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы № 25 Галина Королева.

Уточняется, что при выписке, пациенту назначили план дальнейшего лечения и дали рекомендации по корректировке образа жизни для предупреждения обострений.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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