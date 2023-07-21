Арбитраж отказал в исковых требованиях ООО «Ситиматик-Волгоград»

ООО «Ситиматик-Волгоград», изгнанный из региона из-за некудышного исполнения обязательств, проиграл суд инспекции Госжилнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102», Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении требований компании о признании недействительным постановления инспекции, согласно которому коммерческая организация оштрафована на 10 тысяч рублей.

– Инспекцией в соответствии с решением от 24 октября 2022 года в отношении ООО «Ситиматик-Волгоград» в целях проверки обращений граждан проведена внеплановая проверка по вопросу качества предоставления коммунальной услуги потребителям, проживающим по адресам: Волгоградская область, Руднянский район, с. Громки, ул. Гремучая, д.д. №№ 11, 15, 18 за период с октября 2021 года по октябрь 2022 года. В ходе проверки было установлено, что коммунальная услуга по обращению с ТКО потребителям, проживающим в указанных жилых домах за проверяемый период предоставлялась ООО «Ситиматик-Волгоград» ненадлежащим образом, – рассказали 21 июля ИА «Высота 102» в Арбитражном суде.

Постановлением Госжилнадзора от 12 января 2023 года региональный оператор был признан виновным по ст. 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. В связи с этим на общество был наложен штраф в размере 10 000 рублей.

Не пожелав выплачивать данную сумму, «Ситиматик - Волгоград» обратился с иском в суд, настаивая на том, что хотели, но не могли подъехать для уборки к площадкам. Однако доказать правоту и предоставить доказательства юристы компании в ходе разбирательств не смогли.

– Решением суда от 17 мая 2023 года в удовлетворении заявленных требований было отказано. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общество как региональный оператор не взаимодействовало (не понуждало в судебном порядке) с администрацией Руднянского района по вопросу обеспечения транспортной доступности для спецтехники с целью оказания коммунальной услуги жителям, – поясняют в волгоградском Арбитраже. – Суду не были предоставлены доказательства, свидетельствующие о том, что все исчерпывающие меры ООО «Ситиматик-Волгоград» были приняты для проезда в населенный пункт и исполнения обязательств, также не предоставлены доказательства отсутствия возможности организации работы по вывозу ТКО другими методами.

Выводы суда «Ситиматик-Волгоград» не устроили – компания обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой.

– Вышестоящая инстанция признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу, –констатировали сегодня в Арбитражном суде Волгоградской области.

Напомним, что 12 июля в облкомприроды сообщили о лишении ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Спустя неделю, 19 июля, статус временного регионального оператора присвоили ООО «ЭкоЦентр».