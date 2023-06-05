Отпуск в кредит выбирают трое из 100 волгоградцев

Общество 05.06.2023 07:59
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05.06.2023 07:59
Взять кредит на летний отпуск планируют 3 из 100 волгоградцев (3%). Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовал SuperJob по результатам исследования. Причем чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (6%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни».
Однако большинство опрошенных (85%) против такого подхода: «Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег — сиди дома».
Противников отпускных кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (92% против 78% соответственно). Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (97%), утверждают аналитики компании.
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