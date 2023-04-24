Волгоградцам УК и ресурсники вернули за год 1,2 млн рублей





Ресурсоснабжающие и управляющие организации в Волгограде за 2022 год произвели перерасчетов на общую сумму 1 229 067,13 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом прозвучала на совместном заседании комитета по ЖКХ Волгоградской городской думы и Жилинспекции Волгограда.

Сегодня, 24 апреля, Жилинспекция Волгограда отчиталась о результатах контрольных мероприятий в отношении ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний по проверке качества оказываемых населению коммунальных услуг. Речь шла, в том числе, о начислениях платы за оказание услуг, а также о соблюдении требований к содержанию имущества.

– За 2022 год в управление «Жилищная инспекция Волгограда» поступило 19273 обращений граждан о нарушении их прав, – сообщил депутатам начальник управления «Жилищная инспекция Волгограда» Денис Смирнов. – По итогам контрольных мероприятий обоснованность доводов, указанных в обращениях, подтверждена в большинстве случаев.

За минувший год Жилинспекция, согласно отчету, провела 191 внеплановую проверку, в ходе которых вскрылось 137 нарушений.

– Из них 32 нарушения касались невыполнения предписаний органа государственного жилищного контроля. Выдано 70 предписаний об устранении нарушений, составлено 78 протоколов об административном правонарушении, – доложил Денис Смирнов.

Согласно информации Жилинспекции, в 2022 году в Волгограде состоялось 419 проверок в рамках контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению МКД.

– Выявлено 1371 нарушение лицензионных требований, выдано 272 предписания об устранении нарушений, составлено 92 протокола об административных правонарушениях, – сообщил руководитель управления.