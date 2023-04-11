Не хлебом единым: фермер из Волгоградской области собирает гуманитарные грузы для участников СВО

Фермер из Волгоградской области в разгар посевной кампании собирает гуманитарные грузы для нужд участников специальной военной операции. В редакцию ИА «Высота 102» прислали видео, в котором бойцы выражают благодарность главе крестьянско-фермерского хозяйства Виктору Алимову за оказанную помощь.

Виктор Алимов хорошо известен не только в родном Котельниковском районе – его КФХ считается пионером мелиорации на территории всей Волгоградской области. За любовь к родной земле Алимова называют настоящим патриотом, но немногие знают, что главным делом жизни на сегодняшний момент для Алимова является помощь и поддержка участников специальной военной операции. Практически с самого начала СВО фермер занялся формированием и отправкой гуманитарных грузов.

За год с небольшим за ленточку ушли тонны продуктов, килограммы медикаментов, сотни единиц обмундирования, не предусмотренного штатными нормами довольствия, и даже автомобили повышенной проходимости. Едва ли не каждый день Алимов получает приветы и слова благодарности от бойцов, с оружием в руках защищающих нашу страну от неонацистов, но, признается сам фермер, делает он это не за спасибо, а потому что по-другому не может.

– Каждый выполняет свой долг на своем месте: я свой долг понимаю и вижу именно в этом – помогать нашим бойцам по мере своих возможностей. Считаю, что как во время Великой Отечественной войны, так и сегодня тыл должен сделать все, чтобы помочь фронту. Без пафоса, без громких слов, а именно так – делать то, что можешь, – говорит Виктор Леонидович.

Хозяйство Виктора Алимова на сегодняшний день является крупнейшим из частных подворий в Волгоградской области: общий земельный фонд составляет 9500 га, из которых 1650 га – орошаемые участки. В 2014 году Алимов стал одним из первых фермеров, включившихся в пилотный проект с государственной поддержкой по увеличению площади орошаемых земель. Только за первые четыре года участия в госпрограмме в орошение на землях Виктора Алимова было вложено более 120 миллионов рублей, реализовано шесть проектов мелиорации.

– Без господдержки мы осилили бы максимум один, – признается Виктор Алимов. – При стоимости проектов в 200 миллионов основную сумму компенсировало государство.

Озимая пшеница, ячмень, подсолнечник, гречка, соя и даже кукуруза – кстати, весьма капризная ввиду своей повышенной влаголюбивости культура – в хозяйстве Виктора Алимова чувствуют себя прекрасно. Урожайность кукурузы – не меньше 120 ц/га, пшеницы – 50 ц/га, так что в рекордном урожае 2022 года, когда с полей Волгоградского региона было собрано 7 миллионов тонн зерна, есть и его, Алимова, большой и важный вклад. И в нынешний весенний сев Алимов включился так же энергично: уже отбороновано 5000 га земли, посеяно 3700 га озимых, для сева яровых подготовлено не меньше 2000 гектаров.

Впрочем, на возделываемой земле Виктора Алимова растут не только ячмень да пшеница – это еще и отличная территория для кормовых трав для собственного животноводческого хозяйства. 100 голов крупного рогатого скота мясного направления и 500 овец, а в планах у Алимова – создание собственного молочного стада, основой которого станут симменталки: неприхотливая, невзыскательная в части кормов порода, прекрасно адаптированная к местному климату. И проблем со сбытом молока, что обычно останавливает начинающих животноводов, у него точно не будет: Еланский молсыркомбинат охотно закупает продукцию у проверенных фермеров. А это – еще один кирпичик в фундамент надежного продовольственного будущего России, в стабильность, процветание и жизнь родной земли.



