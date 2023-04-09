



«Здравствуйте, меня зовут Николай, и я – алкоголик». Произнести эту простую фразу под силу не каждому зависимому. Однако именно с нее многие волгоградцы начали свой путь к трезвости. Откровенные истории о борьбе за жизнь, срывах и вечном контроле желаний – в материале ИА «Высота 102».

Волгоградец Николай (имя изменено, – Прим.ред.) рос самым обычным ребенком. Мальчик хорошо учился в школе, занимался бальными танцами, ездил на соревнования – казалось, что на недетские развлечения ему попросту не хватит времени. Но уже в 13 лет школьник пропустил первую рюмку.

– В 13 лет я поехал на соревнования по бальным танцам в Санкт-Петербург, - вспоминает мужчина. – Там я приболел, и знакомые предложили выпить водку. На следующее утро мне стало лучше. А дальше понеслось… Мне понравился эффект алкоголя – я быстро выздоровел, сошелся со старшими товарищами. В этом состоянии я легко знакомился с девушками, участвовал в каких-то подростковых разборках, ходил на дискотеки. Через год я бросил бальные танцы, поступил в колледж, а там – новые друзья, новые дискотеки. Я начинал выпивать все больше и больше, и этот шлейф тянулся за мной несколько лет.

В 20 лет прожигающий жизнь волгоградец похоронил обоих родителей. Заглушая жгучее чувство вины, выпускник колледжа нередко «слетал с катушек» и напивался до беспамятства.

– Я стал напиваться так сильно, что уже не помнил, что происходило вчера, – признает участник клуба анонимных алкоголиков. – Попадал в разные передряги и понимал, что просто не могу остановиться. Хотя по жизни мне везло – всегда была хорошая работа, хорошая зарплата. В 26 лет я работал в крупной московской компании и на одном из корпоративов дошел до такого состояния, что всех послал. Меня уволили прямо на празднике. Я вернулся в Волгоград и продолжил пить до потери человеческого облика. Еще два дня я не приходил в себя, а потом внутри будто что-то щелкнуло. Я упал на колени и сказал: «Боже, дай мне выйти из этого круга». На следующий день мне звонили с работы, угрожали увольнением по статье, но я не мог появиться в офисе. В такие моменты просто не хотелось жить. Я видел, как уходили мои друзья и понимал, что зависимость приведет меня к гибели.

«Перестал открывать дверь старым друзьям»

Визитку группы анонимных алкоголиков потерявшемуся в жизни мужчине дала его сестра. Девушка рассказала, что ее коллега из Самары – известный телеведущий – сумел побороть зависимость. Со скепсисом Николай все же решился на первое занятие.

– У меня были предубеждения, казалось, что я попал в какую-то секту. Мои опасения не подтвердились – участие в группах оказалось полностью бесплатным, окружающих не интересовал ни мой социальный статус, ни религия, – отмечает мужчина. – На первом же занятии я услышал «своих» людей, и меня это очень вдохновило. Они рассказывали о пути к выздоровлению, и я понял, что у меня тоже есть шанс. Нужно было искать силу, и у меня получилось. При этом я не скрипел зубами, не сидел с трясущимися руками. Главное условие для всех участников группы – захотеть. Захотеть бросить. Ведь на самом деле у многих зависимых нет желания. Они отмахиваются и говорят – все нормально, пройдет. Но я понимал, что сам уже не справлюсь, мне нужна помощь.

На пути к трезвости Николаю пришлось «почистить» свое окружение. Опасаясь срывов, молодой мужчина не отвечал на звонки и не открывал дверь друзьям, разделившим с ним бурную юность.

– В моей компании были по-настоящему хорошие друзья. Но один из первых советов для выздоравливающих – сменить круг общения, возможно, даже поменять номер телефона. В первое время я действительно не отвечал на звонки, не открывал дверь. Я рассказывал друзьям о группе анонимных алкоголиков, и кто-то пришел на занятия вслед за мной, а кто-то просто усмехнулся, – вспоминает волгоградец.

«Мало пить не умею, а много – болезненно»

После отказа от алкоголя Николай начал новую жизнь. Мужчина женился, у пары появились дети. Казалось, что все неприятные воспоминания остались в прошлом. Но спустя восемь с половиной лет чаша весов вновь покачнулась.

– Будущая супруга знала о моей зависимости. Конечно, я рассказал ей об этом не на первом свидании, а лишь тогда, когда понял, что все будет серьезно. В подробности не вдавался и лишь объяснил, что раньше были проблемы, не мог остановиться, а теперь вхожу в содружество и дважды в неделю посещаю занятия. Мою историю она восприняла адекватно, – вспоминает Николай. – Я не пил восемь с половиной лет, но все же сорвался. Все случилось на курорте. Мне казалось, что зависимость отступила, и я попробовал сначала легкие напитки, а потом и более крепкий алкоголь. Дома начались скандалы. Вскоре я вновь проявил себя на корпоративе – в этот раз уже никого не послал, но напился до беспамятства. Когда понял, что оказался в сложном положении, начал проходить путь из 12 шагов с самого начала. Уже полтора года я трезвый. Чтобы не допустить повторения ситуации, нужно постоянно заниматься и помогать другим страдающим.





Поборов свою страсть во второй раз, бывший алкоголик научился и самоиронии. За праздничным столом с коллегами или новыми знакомыми мужчина без стеснения говорит о сложных отношениях с алкоголем.

– Я стал подшучивать над собой и на каких-то корпоративах, застольях откровенно говорю: «Мало пить не умею, а много для меня болезненно. Поэтому не употребляю вовсе». Конечно, частенько спрашивают: «Почему? Болеешь что ли? Я не ищу себе оправданий и говорю как есть – это не для меня. По моему опыту 10 из 10 воспринимают такую реакцию адекватно и даже с уважением, - отмечает мужчина. – Если же я сам вижу пьяного человека, то испытываю к нему чувство сопричастности. Я понимаю его боль и прекрасно осознаю, что при всем желании человек не всегда может бросить. Сильно пьяному помочь невозможно – он просто не в себе. А вот прохожему с похмелья, который просит занять ему денег, даю визитку и рассказываю о себе. Кстати, многие из них не просто приходили, но и оставались в группах.

«Не могла подумать, что это случится со мной»

Волгоградке Светлане (имя изменено, - Прим.ред) вскружила голову веселая студенческая жизнь. Расслабляясь с рюмкой в руке, девушка даже не предполагала, какая «воронка» ждет ее в будущем.

– На человека очень влияет его окружение, среда, в которой он вырос. Так вот мои родители были инженерами, сестра работает в «Газпроме». У меня у самой хорошее образование, – начинает свой рассказ Светлана. – Но в студенческие годы я жила весело и беззаботно. Как говорится, лучше иметь синий диплом и красное лицо, чем наоборот. Откровенно говоря, я никогда не встречала запойных людей и даже не могла подумать, что это случится со мной.

Вскоре пристрастие к крепким напиткам перенеслось в семью Светланы. Молодая мама не отказалась от алкоголя даже после рождения дочери.

– Мы выпивали вместе с мужем, и сначала это было весело. Потом я сидела с ребенком, а он продолжал пить, – с горечью произносит она. – В итоге все закончилось разводом. Я осталась одна, переехала к родителям, но от пристрастия не отказалась. К слову, именно родители первыми заметили мою проблему. Они говорили мне: «Посмотри, ты же пьешь каждый день». Конечно, мне это не нравилось.

Новое замужество волгоградка называет ширмой, за которой она скрылась от внимательного родительского взгляда. Муж Светланы не употреблял спиртного, и в алкогольный «отрыв» женщина уходила лишь на время его командировок.

– Я специально выбирала непьющего мужчину. Выпивать с ним мне было неудобно, но когда он уезжал в командировки, я срывалась, – откровенно рассказывает Светлана. – Я долго не признавалась себе в том, что ухожу в запои. Отмахивалась и говорила, что это просто баловство. Но потом заметила, что начала врать. У нас дома стояли бутылки с дорогим алкоголем, и однажды мне пришлось сказать супругу, что я разбила бар.

После рождения сына женщина на несколько лет отказалась от горячительных напитков. Уже сейчас понимает – все это время она всего лишь ждала удобного случая.

– У меня были такие же подруги, с которыми мы выпивали, ходили в бары и ночные клубы. Попав в несколько неприятных историй, я отказалась от этих походов и решила встречаться с приятельницей дома, – отмечает волгоградка. – Укладывала ребенка, выпивала, вела полуночные разговоры. Когда я нашла выход и пришла в группу анонимных алкоголиков, рассказала об этом и подруге. На это она ответила: «Перестань на себя наговаривать, у тебя все хорошо!» В свои 28 лет я действительно хорошо выглядела. Но уже тогда у меня плакала душа. В поисках выхода я ездила в монастыри, молилась, писала записки. Однажды я даже позвонила в наркологию с вопросом – чем вы можете помочь? Они что-то уточняли, предлагали привезти пациента, но я прервала разговор и бросила трубку. Уже позже я узнала, что алкоголизм – это болезнь не только физическая, но и психосоциодуховная.

«О своей страсти говорила шепотом»

В своей зависимости молодая женщина боялась признаться даже себе. Светлана ощущала сильное эмоциональное выгорание, но продолжала повторять: Я не алкоголик. Я ведь могу не пить хоть три, хоть пять дней.

– Алкоголь раздул мое самолюбие до такой степени, что я не хотела устраиваться на работу. Я научилась манипулировать мужем и спряталась от общества. Хотя человеку нужны люди вокруг. Но тогда рядом со мной были не друзья, а собутыльники – приличные собутыльники, - говорит Светлана. – Сначала и сам алкоголь был мне другом. Я брала бутылочку и делала свои дела – например, за вечер могла поклеить обои в детской комнате. Но потом я стала его рабыней. Помню, как однажды села пьяной за руль. Мама пыталась меня остановить, а я ее оттолкнула. В сердцах она сказала, что я больше ей не дочь. Это было краем… Я ходила в церковь, молилась, но боялась сказать о главном. Помню, как на исповеди рассказывала, какая я сякая, а потом шептала: «Вообще-то я пью».

Группу анонимных алкоголиков молодая женщина называет своим спасательным кругом. Однако путь к трезвости оказался совсем не прост. Светлана не раз боролась с желанием бросить занятия и вернуть все на прежние места.

– Я пришла на собрание с уверенностью в том, что я не алкоголик. Захожу такая гордая и вдруг вижу совершенно приличных людей, - вспоминает женщина. – Оказывается, что эта болезнь, как и любая другая, не знает ни социального статуса, ни вероисповедания. На первом занятии я ничего не поняла и в перерыве спросила у участников группы: «Погодите, а как же отмечать день рождения, Новый год?» Мне сказали: «Пока не парься, ходи на занятия, пройди 12 шагов к выздоровлению, найди себе наставника и только сегодня оставайся трезвой». Это мне понравилось.





«Ощущение, будто с тебя сняли кожу»

После первых встреч в клубе его участница ощутила эйфорию. О встречах с единомышленниками волгоградка взахлеб рассказывала и супругу, и родителям. Вот только радость ее открытий разделили не все близкие.

– Я говорила родителям о том, с какими людьми познакомилась – открытыми, откровенными. Мама приняла это спокойно, а вот отец разозлился и сказал: «Мы дали тебе все, а ты ставишь мне в пример этих алкашей». Тогда я очень на него обиделась, ведь эти люди оказались для меня самыми близкими, они действительно дали мне новую жизнь. Меня обнимали, искренне поддерживали, и в их сердцах я чувствовала любовь, - объясняет Светлана. – Как-то я пришла в гости к родителям и сказала папе: «Я прохожу четвертый шаг, и мне тяжело». И вдруг он говорит: «Я понимаю тебя. Я знаю ощущение, когда с тебя будто сняли кожу, и каждое дуновение ветерка доставляет боль». Я не поверила своим ушам. Мы обнялись и впервые поговорили с ним о чувствах. Один из 12 шагов предполагает возмещение ущерба. Мы выписываем все плохое, что сделали людям, и компенсируем этот ущерб. Так вот я его возместила. Моя мама, инсулинозависимый диабетик, прожила долгую жизнь и ушла со спокойным сердцем. А папа жив по сей день.

Без алкоголя женщина живет уже 17, 5 лет. Понимая все плюсы трезвости, Светлана все же признает – болезнь нельзя победить, ее можно лишь взять под контроль.

– Моя дочь вышла замуж, сын вырос. К счастью, дети видят меня трезвой, – с радостью говорит волгоградка. – Самое главное, что я обрела в трезвости – принятие мира таким, какой он есть. Я знаю людей, которые бросили пить, но при этом впали в другие крайности – озлобились, пристрастились к азартным играм. Программа же помогает нам быть адекватными во всех отношениях. И об этом я всегда говорю людям, которые лишь начинают новую жизнь. К сожалению, бывших алкоголиков не бывает, и болезнь никуда не уходит. Стоит влить в себя алкоголь, и все закрутится снова. Но сейчас у меня есть инструменты, которые позволяют мне оставаться трезвой и счастливой – те самые спасительные 12 шагов. Одно из главных условий – быть честной с собой и окружающими.

Автор: Виктория Чумакова