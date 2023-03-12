В Волгограде снимут новый выпуск travel-шоу «Жизнь своих»

Съемочная группа «Первого канала» снимет в Волгоградской области новый выпуск шоу о путешествиях по России «Жизнь своих». Как сообщили представители канала, съемки пройдут, как непосредственно в Волгограде, так и в области.

— Задумка какая — через людей показать суть, нерв города и всего региона. Локаций много: от Мамаева кургана и Дома Павлова до завода «Сарепта» и Бекетовского аэродрома, — сообщили ИА «Высота 102» организаторы проекта. — Также мы побываем в городе-спутнике Волжском, в Урюпинске, в поселке Калинина в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

По словам ведущего программы Евгения Кривцова, «Жизнь своих» расскажет о том, чего нет ни в одном путеводителе. Ведь именно люди — самое интересное в любом путешествии.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»