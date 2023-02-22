Общество

1 марта в Волгоградской области загудят тревожные сирены

Общество 22.02.2023 09:14
0
22.02.2023 09:14



1 марта в Волгоградской области состоится плановая проверка системы оповещения населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий, в этот день на территории региона загудят  электросирены. Звуки будут сопровождаться голосовым оповещением.  Будут задействованы громкоговорители, сигнал транслируют  на теле и радиоканалы.  

В региональной автоматизированной системе информирования и оповещения населения Волгоградской области будут использованы 39 пунктов управления оперативного дежурного на базе единой дежурно-диспетчерской службы Волгоградской области, 169 комплексов голосового оповещения и 163 комплекса электросиренного оповещения. 

Комитет информационных технологий Волгоградской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и напоминает, что мероприятие носит плановый характер и проводится в учебных целях для отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.02.2023 13:47
Общество 22.02.2023 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.02.2023 13:17
Общество 22.02.2023 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.02.2023 12:10
Общество 22.02.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2023 11:54
Общество 22.02.2023 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.02.2023 11:31
Общество 22.02.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2023 10:33
Общество 22.02.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2023 10:16
Общество 22.02.2023 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.02.2023 09:43
Общество 22.02.2023 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2023 08:01
Общество 22.02.2023 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2023 21:15
Общество 21.02.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2023 20:57
Общество 21.02.2023 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2023 20:22
Общество 21.02.2023 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2023 19:04
Общество 21.02.2023 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2023 17:35
Общество 21.02.2023 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2023 17:25
Общество 21.02.2023 17:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:09
ГД приняла закон о приостановке участия России в ДСНВСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде посетитель лаунж-бара Gatsby доставлен в реанимациюСмотреть фотографии
13:17
#ВсебудетКЛЮЧАВТОСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом за хулиганство задержали мужчину с гранатойСмотреть фотографии
12:55
«Приложился к иконе и упал»: в Александро-Невском соборе в Волгограде внезапно умер мужчинаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на Масленицу у ЦПКиО ограничат движение машинСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области мужчина пять раз насадил на шампур родного братаСмотреть фотографии
11:54
«Концессии» будут на связи в февральские выходныеСмотреть фотографии
11:31
Опубликован график работы волгоградских больниц в праздникиСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области наказали убийц запутавшегося в проволоке сайгакаСмотреть фотографии
11:01
«Клубный дом Академический». Теперь не нужно идти на компромиссСмотреть фотографии
10:33
МЧС: радиосообщения о воздушной тревоге в регионах РФ — фейкСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области водитель зацепил обочину и врезался в столбСмотреть фотографии
10:16
«Волгоградэнергосбыт»: в праздничный день передавайте показания с помощью удаленных сервисовСмотреть фотографии
10:00
Вели ее 5 дней: аферисты выманили у волгоградской предпенсионерки 8 млн рублейСмотреть фотографии
09:52
Жителей Волгоградской области напугали сообщения о воздушной тревогеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Волгоградские коммунальщики на рассвете вышли на борьбу с гололедомСмотреть фотографии
09:36
Бойцы отряда «Сталинград» обратились к губернатору Волгоградской области из зоны СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
1 марта в Волгоградской области загудят тревожные сиреныСмотреть фотографии
08:58
Волгоградская область в 2023 году усилит работу с минеральными удобрениямиСмотреть фотографии
08:01
«Это смертоубийство!»: гололед сковал тротуары Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
21:15
Волгоградские чиновники расписались в бессилии в борьбе с сияющим секс-шопомСмотреть фотографии
20:57
В Волгоградской области 22 февраля закрутятся вихриСмотреть фотографии
20:22
Без еды не оставят: волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собакСмотреть фотографии
19:04
На ремонт иномарок волгоградских чиновников и депутатов выделили 5 млн рублейСмотреть фотографии
17:46
В страшном ДТП на трассе под Волгоградом погибла медсестра Фроловской ЦРБСмотреть фотографии
17:35
В центре Волгограда пройдет патриотический митинг-концертСмотреть фотографии
17:25
Опубликована программа проводов зимы в ЦПКиО и в районах ВолгоградаСмотреть фотографии
17:25
Близким погибших на Украине военных передали ордена Мужества в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
В центре Волгограда на 9 часов 22 февраля введут пешеходный режимСмотреть фотографии
 