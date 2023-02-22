1 марта в Волгоградской области загудят тревожные сирены









1 марта в Волгоградской области состоится плановая проверка системы оповещения населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий, в этот день на территории региона загудят электросирены. Звуки будут сопровождаться голосовым оповещением. Будут задействованы громкоговорители, сигнал транслируют на теле и радиоканалы.





В региональной автоматизированной системе информирования и оповещения населения Волгоградской области будут использованы 39 пунктов управления оперативного дежурного на базе единой дежурно-диспетчерской службы Волгоградской области, 169 комплексов голосового оповещения и 163 комплекса электросиренного оповещения.





Комитет информационных технологий Волгоградской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и напоминает, что мероприятие носит плановый характер и проводится в учебных целях для отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.



