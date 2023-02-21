Движение осложнено: в Волгограде образовались пробки из-за снегопада

Дополнительные наряды ДПС выехали к местам образования пробок в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, затрудненное движение наблюдается на мосту ВДСК в Красноармейском районе, на подъеме по проспекту Университетский в районе СХИ, на пересечении 3-й Продольной магистрали с ул. Неждановой, на улице Череповецкая в районе путепровода.

Напомним, о проблемах на дорогах из-за ухудшения погодных условий водителей предупреждали сегодня, 21 февраля, утром.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с настоятельными просьбами не оставлять автомобили на проезжей части и в местах, где парковка запрещена, так как при этом ограничивается пропускная способность дорог не выезжать на перекресток, если он загружен, иначе автомобиль перекроет движение другому потоку транспорта; беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.