Росстат: население Волгоградкой области к 1 января 2023 года сократилось на 23931 человек









Росстат опубликовал новые предварительные данные о численности населения на 1 января 2023 года и в среднем за 2022 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, так, на 1 января этого года в регионе проживали 2 миллиона 468 тысяч 877 человек.





При этом в среднем в 2022 году в Волгоградской области насчитывалось 2 миллиона 480 тысячи 842 человек.





Между тем, в конце декабря 2022 года Росстат сообщал, что на 1 января 2022 года в регионе проживали 2 миллиона 492 тысячи 808 человек.





Таким образом, относительно данных на 1 января 2022 и 2023 года, численность населения в Волгоградской области, по данным ведомства, сократилась на 23 931 человек.