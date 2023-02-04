Росстат: население Волгоградкой области к 1 января 2023 года сократилось на 23931 человек

Фото Павла Мирошкина ИА "Высота 102"
Общество 04.02.2023 08:52
0
04.02.2023 08:52
Фото Павла Мирошкина ИА "Высота 102"
Росстат опубликовал новые предварительные данные о численности населения на 1 января 2023 года и в среднем за 2022 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, так, на 1 января этого года в регионе проживали 2 миллиона 468 тысяч 877 человек.
При этом в среднем в 2022 году в Волгоградской области насчитывалось 2 миллиона 480 тысячи 842 человек.
Между тем, в конце декабря 2022 года Росстат сообщал, что на 1 января 2022 года в регионе проживали 2 миллиона 492 тысячи 808 человек.
Таким образом, относительно данных на 1 января 2022 и 2023 года, численность населения в Волгоградской области, по данным ведомства, сократилась на 23 931 человек.
Фото Павла Мирошкина ИА "Высота 102"
Волгоградцы в феврале будут отдыхать от 10 до 12 дней04.02.2023 09:55
Общество 04.02.2023 09:55
На дороге Волгоград — Средняя Ахтуба изменят схему движения с 5 февраля03.02.2023 20:54
Общество 03.02.2023 20:54
«Надо заплатить 7,5 тысяч»: волгоградцев шокировали суммы за отопление в платежках за январь03.02.2023 20:22
Общество 03.02.2023 20:22
Рост давления и похолодание до -15 °С: синоптики рассказали о погоде на новой неделе в Волгограде03.02.2023 18:12
Общество 03.02.2023 18:12
Пролежавший ночь в снегу мальчик из Волжского попал в реанимацию03.02.2023 14:28
Общество 03.02.2023 14:28
Волгоградский фермер погасил 3,5 миллиона ущерба за лесной пожар03.02.2023 12:07
Общество 03.02.2023 12:07
«Он пошел бы на СВО в любом случае»: в Волгоградской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»03.02.2023 11:25
Общество 03.02.2023 11:25
Сбер запускает AR-экскурсии в музее-заповеднике «Сталинградская битва»03.02.2023 09:43
Общество 03.02.2023 09:43
В Волгограде мобилизовали военных коммунальщиков для очистки крыш03.02.2023 09:24
Общество 03.02.2023 09:24
«Глазам не верим!»: в Волгоградской области внезапно упали цены на пропан03.02.2023 08:57
Общество 03.02.2023 08:57
Под Волгоградом открыли Аллею памяти в честь погибших в СВО03.02.2023 08:07
Общество 03.02.2023 08:07
Юбилей Сталинградской Победы: смотрим самые яркие фото- и видеокадры за два дня03.02.2023 06:29
Общество 03.02.2023 06:29
«Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает»: Андрей Бочаров удивил Владимира Путина02.02.2023 22:23
Общество 02.02.2023 22:23
Празднование Сталинградской Победы в Волгограде 2 февраля завершилось грандиозным салютом02.02.2023 22:02
Общество 02.02.2023 22:02
«В целом обстановка у вас хорошая»: Путин на встрече с Бочаровым подвел итоги визита в Волгоград02.02.2023 21:36
Общество 02.02.2023 21:36