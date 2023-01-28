Танковые стрельбы начинаются в Волгоградской области

Общество 28.01.2023 08:16
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28.01.2023 08:16
Танкисты Южного военного округа отработают комплекс упражнений по стрельбе штатным снарядом по всем видам мишеней в Волгоградской области.
- Танковые экипажи выполнят стрельбу из всех видов вооружения боевых машин различными способами – с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий, с совершением маневра на запасную позицию в дневное и ночное время суток, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Целью станут внезапно появляющиеся и движущиеся мишени, также будет увеличено количество целей и максимальная дальность до них – с 2200 до 2500 метров.
Среди движущихся целей будут мишени «бронеавтомобиль», габариты которых соответствуют современным образцам легкобронированных автомобилей, и «беспилотный летательный аппарат».
Помимо стрельб танкисты отработают на танкодроме навыки экстремального вождения.
Фото: Южный военный округ
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